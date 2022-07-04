انت الان تتابع خبر عاجل – التضامن تعلن عن فرص عمل في كافة التخصصات وبمرتبات مجزية- التقديم من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم موقع دوت الخليج مجموعة من فرص العمل في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

مدير فرع لمدرسة تعليم ثانوي فني

اسم الشركة اكاديمية مصر الدولية الثانوية للحاسابات

مقر العمل حدائق الأهرام – الجيزة

العمالة المطلوبة 1متطلبات الوظيفة

مستوي الخبرة مدير / مشرف

سنين الخبرة 15 سنة خبرة على الأقل

الجنس المطلوب ذكر

اللغة الانجليزية جيد جدا

السن المطلوب 40 – 0 سنة

الحاسب الآلي جيد جدا

المؤهل المطلوب مؤهل عالي

مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

مؤهل عالي

شخصية قيادية

السن لا يقل عن 40 سنة

خبرة في التعامل مع المرحلة الثانوية

رئيس قسم سلامة وصحة مهنية

اسم الشركة سيراميكا أرت

مقر العمل السادس من اكتوبر – الجيزة

العمالة المطلوبة 1

مستوي الخبرة مدير / مشرف

سنين الخبرة 10-‎15 سنة خبرة

الجنس المطلوب ذكر

اللغة الانجليزية أساسيات

السن المطلوب 36 – 45 سنة

الحاسب الآلي أساسيات

المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة )

مايكروسوفت أوفيس أساسيات

– حاصل علي بكالوريوس هندسة (شرط أساسي)

– حاصل علي شهادات خاصة بمجال السلامة و الصحة المهنية “فني سلامة و صحة مهنية”.

– يجيد العمل تحت ضغط و العمل ضمن فريق.

– المرور بالمصنع و متابعة التزام العاملين بتعليمات السلامة و الصحة المهنية.

– متابعة اصابات العمل.

– المشاركة فى توعية العاملين بمخاطر المهنة ومكافحة الحرائق و الاسعافات الاولية.

– توفر الشركة وسيلة مواصلات تغطي المناطق الآتية:

– دائري المرج بدءآ من قليوب الي اكتوبر.

– الهرم وفيصل.

– وسط البلد.