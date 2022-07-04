طريقة عمل الكاتشب البيتي.. هيعجبك وسكره قليل

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رياض - احمد صلاح - قدم الشيف أسامة السيد، طريقة عمل الكاتشب البيتي

سر الوصفة:

إضافة البابريكا تجعل لون الكاتشب أحمر داكن.

لا يترك الكاتشب وقت زائد على النار حتى لا يصبح سميك.

المقادير:

كوب إلا ربع صلصة طماطم.

1 كوب ماء.

4 ملعقة كبيرة “ملعقة طعام” سكر أبيض.

3 ملعقة كبيرة “ملعقة طعام” خل أبيض.

1 ملعقة كبيرة “ملعقة طعام” نشا.

1 ملعقة كبيرة “ملعقة طعام” بودرة بصل.

1 ملعقة كبيرة “ملعقة طعام” بودرة ثوم.

1 ملعقة كبيرة “ملعقة طعام” بابريكا.

1 ملعقة صغيرة “ملعقة شاي” ملح.

نصف ملعقة صغيرة “ملعقة شاي” فلفل أسود مطحون.

طريقة عمل الكاتشب البيتي

1-نذيب النشا في الماء، ونضعها جانباً.

2-في وعاء صغير، على نار متوسطة نضع صلصة الطماطم وخليط النشا، ونقلبهم جيداً.

3-نضيف إليهم السكر والملح والخل والفلفل الأسود وبودرة البصل وبودرة الثوم، ونقلبهم جيداً.

4-نترك الخليط على النار حتى يغلي غلوة واحدة ويثقل قليلاً.

5-نرفع الكاتشاب من على النار، ونتركه حتى يبرد.

6-نضع الكاتشاب في برطمان أو زجاجة نظيفة، ويحفظ في الثلاجة لحين التقديم.