انت الان تتابع خبر أسرع قناع لتفتيح البشرة .. جهزي نفسك قبل العيد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قبل العيد اذا كنتي تبحثين عن أسرع قناع لتفتيح البشرة و للعناية ببشرتك يمكنك تجربة الأقنعة التالية.

قناع البطيخ والموز

مكونات

2 ملعقة كبيرة لب بطيخ

2 ملعقة كبيرة لب موز

في وعاء اخلطي البطيخ ولب الموز وامزجي كلا المكونين لتشكيل عجينة ناعمة ومتسقة. ضعيه على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة 15 دقيقة واغسليه واتركيه حتى يجف كررى القناع مرة واحدة في الأسبوع للنتائج المرجوة.

قناع البطيخ والسكر

البطيخ والسكر كلاهما مرطب طبيعي.. إليك قناع سريع من البطيخ والموز.

مكونات

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة لب بطيخ

كيفية تطبيق القناع

اخلطي لب البطيخ والسكر في وعاء وخذي كمية من الخليط على يديك وافركي بها وجهك لمدة 10 دقائق واتركيه لمدة 5-7 دقائق أخرى واغسليه واتركيه يجف وكرري هذا مرة واحدة في الأسبوع للنتائج المرجوة.

قناع البطيخ والبابايا

مكونات 2 ملعقة كبيرة لب

بطيخ 2 ملعقة كبيرة

كيفية تطبيق القناع

اهرسي بعض لب البابايا وأضيفيه إلى وعاء و أضيفي بعض لب البطيخ إليها واخلطي المكونات معًا. ضعيه على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اغسليه واتركيه يجفو كرر هذا مرة واحدة في الأسبوع للنتائج المرجوة

قناع البطيخ والأفوكادو

الأفوكادو غني بمضادات الأكسدة وبيتا كاروتين التي تحارب الجذور الحرة، وبالتالي تحمي بشرتك من أي نوع من الضرر، كما أنها تبطئ عملية الشيخوخة وتمنحك بشرة شابة.

مكونات

2 ملعقة كبيرة لب بطيخ

2 ملعقة كبيرة لب أفوكادو

يُمزج بعض البطيخ ولب الأفوكادو في وعاءو اخلطي المكونات معًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة وضعيه على وجهك واتركه لمدة 20 دقيقة واغسليه واتركيه يجف كرري القناع مرة واحدة في الأسبوع للنتائج المرجوة.