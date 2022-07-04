هيلمع كالمراية.. الخلطة الجهنمية لتنظيف عيون البوتاجاز وإزالة أصعب الدهون والحروق في ثوانى بمسحة واحدة

هيلمع كالمراية.. الخلطة الجهنمية لتنظيف عيون البوتاجاز ، يعتبر البوتاجاز من المهام الشاقة نظرًا لتراكم الدهون والزيوت والأوساخ على أسطح البوتاجاز على سطح الفرن والعيون وكذلك المفاتيح، عندما تمتلئ بالدهون تكون مصدر إزعاج وكارثة كبيرة لربات البيوت، كما أنه نحذر بصفة مستمرة من استخدام أي منتجات كيميائية ضارة لكننا بالمقابل نوفر لك الكثير من البدائل الطبيعية التي تجعلك تستغنى عن المواد الكيميائية، ونحن اليوم من خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات تنظيف البوتاجاز بكل سهولة ليكون خالي تمامًا من الدهون والبقع الصعبة ويرجع جديد كما كان في السابق.

هيلمع كالمراية.. الخلطة الجهنمية لتنظيف عيون البوتاجاز

يوجد الكثير من الخلطات التي توفر لك الحصول على أفضل النتائج في تنظيف البوتاجاز:ـ

ملح الليمون

يعد ملح الليمون من أهم الوصفات الجيدة التي تمكنك من تنظيف البوتاجاز بطريقة جيدة والتخلص من كافة الدهون العالقة به.

من خلال القيام بمزج ملعقة من ملح الليمون مع لتر ونصف من الماء وربع كوب من صابون السائل وملعقة من بيكربونات الصوديوم.

تقلب كافة المكونات بشكل جيد ويتم القيام بوضع الخليط بداخل زجاجة رشاش.

من ثم يتم القيام بمسح البوتاجاز بقطعة من القماش النظيف، ومن ثم يتم القيام برش الخليط على كل مكان بالبوتاجاز ومن كافة الجوانب.

يترك الخليط على البوتاجاز قليلاً ومن ثم يتم فركه باستخدام سلك ألومنيوم خشن، مع التركيز على المناطق التي يتراكم بها الدهون بدرجة كبيرة.

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