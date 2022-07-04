نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة العيد.. تنظيف الكرشة في الخلاط أو الكبة باسهل واسرع طريقة في 3 دقائق بدون كحت في المقال التالي
بمناسبة العيد.. تنظيف الكرشة في الخلاط ، تعتبر الكرشة واحدة من الأكلات الشعبية التي يفضلها العديد من الأشخاص ويحرصون على تناول بعدة طرق وأشكال مختلف، ولكنها تعد من أكثر الأكلات التي يكون من الصعب على السيدات القيام بتنظيفها حيث أنها تحتاج لمجهود كبير وأيضًا تكون بحاجة لوقت طويل حتى أن يتم تنظيفها بالطريقة المطلوبة، ولكن الآن بإمكانك التخلص من عناء تنظيف الكرشة بكل سهولة عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة سوف نوضحها لكم في هذا المقال.
بمناسبة العيد.. تنظيف الكرشة في الخلاط
يجب القيام بتنظيف الكرشة بطريقة جديدة حتى أن تتخلصي من أي أوساخ أو فضلات قد تكون عالقة بها حتى يتم القضاء من أي روائح كريهة تعاني منها من خلال ذلك الطريقة تتمكني من خلالها الحصول على أفضل النتائج فهل خطر في بالك يومًا القيام بتنظيف الكرشة في الخلاط أو الكبة الكهربائية قد تندهشين للتو ولكن النتائج مبهرة:ـ
- يتم إحضار إناء كبير ويتم القيام بوضع كمية من المياه يضاف لها القليل من الملح وربع كوب من الخل والقليل من بيكربونات الصوديوم.
- يتم مزج المكونات معًا مع بعضها البعض حتى أن تتجانس سويًا، ومن ثم يتم رفع المكونات من على النار وتترك حتى تمام الغليان، ومن ثم يتم القيام بوضع الكرشة بعد ذلك وتترك لمدة ربع ساعة.
- وبعد الانتهاء من ذلك يتم رفع الكرشة من الإناء ويوضع جانبًا لمدة ربع ساعة.
- من ثم نقوم بوضع الكرشة في الكبة مع ملعقتين من الملح ومن ثم يتم تشغيل الكبة بسرعة بطيئة، وتترك تعمل لعدة دقائق.
- من ثم ترفع الكرشة من على الكبة وسوف تلاحظين الفرق بنفسك والتخلص من أي شوائب عالقة بها.
- حيث أنه لابد من القيام بنقع الكرشة من جديد بعد الانتهاء من التنظيف في إناء به ملح وخل وليمون.
- ويتم القيام بفرك الكرشة من جديد وتترك لمدة 30 دقيقة حتى يتم التخلص من أي روائح كريهة عالقة بها.
- كما أنه من ثم يتم القيام بتقطيع الكرشة ويتم تجهيزها بالطريقة المناسبة وبعد ذلك يتم طهيها.
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