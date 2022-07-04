نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة بدون تقطيع 2022 toyoraljanahtv للاطفال على النايل سات في المقال التالي
تردد قناة طيور الجنة يبحث الكثير من الأمهات عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022م بيبي كيدز الخاصة بالأطفال فقط، حيث تعد قناة طوير الجنة هي من أشهر قنوات الأطفال التي كنا نشاهدها باستمرار في حياتنا ونحن أطفال وكانت صديقتنا الوفية والتي نلجأ إليها في جميع الأوقات ونجدها متاحة دائمًا، وتم تطوير القناة وعمل قناة أخرى منها خاصة بالأطفال في سن صغيرة جدًا و سنقوم بتقديم تردد القناة على كل أنواع الأقمار الصناعية على التلفزيون العربي.
تردد قناة طيور الجنة 2022 بيبي كيدز للأطفال
تتوفر قناة طيور الجنة على جميع التلفزيونات في جميع دول العالم وتتمتع بشهرة واسعة جدًا و تردد القناة هو كالآتي:-
- نوع القمر الصناعي الفضائي هو النايل سات.
- تردد القناة هو 11258 بمعدل استقطاب أفقي.
- بينما معدل ترميز القناة هو 27500.
- ومعامل تصحيح خطأ القناة هو 5\6.
تردد طيور الجنة الجديد لعام 2022م على النايل سات
- نوع القمر الصناعي هو النايل سات.
- معدل ترميز القناة 27500 وبمعدل استقطاب عامودي.
- تردد القناة هو 11396.
- جودة القناة إتش دي HD.
تاريخ قناة طيور الجنة
- أول بداية تأسيس القناة كانت على اليد العربي الأردني الشهير خالد مقداد وكان يبدأ في عمل برامج كوميدية للأطفال.
- بها بعض النصائح والعظات والحكم بطريقة لطيفة تلمس قلوبنا وقلوب الأطفال.
- تم تأسيس القناة في عام 2008م وكان يقوم بأداء الأدوار خالد مقداد وأطفاله الوليد والمعتصم بالله مقداد وكذلك زوجته مروة حمّاد.
- شارك كل من خالد مقداد وزوجته وأطفاله في عمل الأناشيد والبرامج والتحق بهم بعض الأطفال والكبار وعملوا في القناة وشاركوا في نقل المحتوى وبغناء أناشيد أطفال هادفة.
- بعد ذلك رُزق خالد مقداد بطفلة وهي جنى مقداد وشاركت والدها وأخويها في تقديم البرامج والأناشيد.
- وكانت أحد البرامج المقدمة على القناة هي برنامج “صوتك كنز” وكان هذا أحد أشهر البرامج.
- بعد ذلك توسع خالد مقداد في مشروعه وأنشأ قناة أخرى خاصة بالأطفال بصفة بحتة وهي قناة طيور الجنة بيبي كيدز.
- تقدم الأناشيد بالكثير من اللغات منها العربية والإنجليزية والتركية والفرنسية وهي أكثر توسعًا من القناة الأولى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة طيور الجنة بدون تقطيع 2022 toyoraljanahtv للاطفال على النايل سات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.