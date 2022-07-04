تردد قناة طيور الجنة بدون تقطيع 2022 toyoraljanahtv للاطفال على النايل سات

تردد قناة طيور الجنة يبحث الكثير من الأمهات عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022م بيبي كيدز الخاصة بالأطفال فقط، حيث تعد قناة طوير الجنة هي من أشهر قنوات الأطفال التي كنا نشاهدها باستمرار في حياتنا ونحن أطفال وكانت صديقتنا الوفية والتي نلجأ إليها في جميع الأوقات ونجدها متاحة دائمًا، وتم تطوير القناة وعمل قناة أخرى منها خاصة بالأطفال في سن صغيرة جدًا و سنقوم بتقديم تردد القناة على كل أنواع الأقمار الصناعية على التلفزيون العربي.

تردد قناة طيور الجنة 2022 بيبي كيدز للأطفال

تتوفر قناة طيور الجنة على جميع التلفزيونات في جميع دول العالم وتتمتع بشهرة واسعة جدًا و تردد القناة هو كالآتي:-

نوع القمر الصناعي الفضائي هو النايل سات.

تردد القناة هو 11258 بمعدل استقطاب أفقي.

بينما معدل ترميز القناة هو 27500.

ومعامل تصحيح خطأ القناة هو 5\6.

تردد طيور الجنة الجديد لعام 2022م على النايل سات

نوع القمر الصناعي هو النايل سات.

معدل ترميز القناة 27500 وبمعدل استقطاب عامودي.

تردد القناة هو 11396.

جودة القناة إتش دي HD.

تاريخ قناة طيور الجنة