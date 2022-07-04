نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية الجبارة بمناسبة عيد الاضحى وخصم هائل يصل الى 60% على جميع السلع وشوف كتالوج العثيم الان في المقال التالي
عروض العثيم الجبارة بمناسبة عيد الاضحى ، عروض العثيم خلال شهر يوليو الجاري التي يبحث عنها فئة كبير من الأشخاص حيث أنه يقدم مجموعة من أقوى التخفيضات على جميع أسعار السلع والمنتجات الغذائية، التي أطلقتها العثيم اليوم لأحدث العروض المقدمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث أنه قد تم الإعلان أن العرض سوف يبدأ بيوم الأحد الموافق 4 يوليو 2022 وحتى نفاذ الكمية الموجودة في كافة الفروع، وتعد أسواق عبد الله العثيم من أهم الأسواق التجارية التي لها دولا كبير حتى يتم مواصلة المسيرة الخاصة بها، إلى أن أصبح المتجر من أهم الأسواق التجارية الرائدة بذلك المجال، كما أنه من أهم الشركات التي تطلق أكبر العروض والخصومات الهائلة.
عروض العثيم الجبارة بمناسبة عيد الاضحى
- متاح زيت زيتون بسعة 500 ملي زجاج بكر بسعر 13.95 ريال سعودي بدل من 20,75 ريال سعودي.
- كاتشب طماطم تيفاني بوزن 500 جرام متاحة في المتجر بسعر 15.95 بدل من 18.95 ريال سعودي.
- 3 كيلو جرام من شبيه الجبن داري موزاريلا من النوع البلوك متاحة بسعر 69,95 ريال سعودي بدل من 76,95 ريال سعودي.
- خضار مشكل بوزن 900 جرام متاح بسعر 9.95 بدل من 13.75 ريال سعودي.
- الزيتون الأسباني الأسود حجم كبير متاح وزن الكيلو بسعر 19.95 ريال سعودي، بدل من 24,14 ريال سعودي.
- متوفر كيلو جرام من كرات اللحم البقري من النوع أمريكانا يكون بسعر يبلغ نحو 25,95 بدل من 32.50 ريال سعودي.
- متاح برجر الدجاج من النوع سنبلة بعدد 24 قطعة متاح بسعر 27,95 ريال بدل من 42,95 ريال سعودي.
- فيري بيري من النوع داري المجمد مقدار 350 جرام يكون متوفر بسعر 16.50 ريال سعودي.
- وتاجتس دجاج من نوع سنبلة متاح بسعر 12.50 ريال بدل 18.50 ريال سعودي.
أبرز تخفيضات العثيم
- 340 جرام من الذرة ليبير الحب كاملة متاحة بسعر 12.95 ريال سعودي.
- سباجتي لنوع بانزاني وزن 500 جرام متاحة بسعر 6,95 ريال سعودي.
- مربى يوناني مامان الفراولة بوزن 370 جرام متاحة بسعر 16,95 ريال سعودي بدل من 25.95 ريال سعودي.
- حبتان من الجبن الكيري مربعات بعدد 12 حبة متوفرة بسعر 18.95 ريال سعودي بدل من 23.90 ريال سعودي.
- 2 كيلو من السمن النباتي من نوع مازولا تكون بسعر متوفر 33,35 بدل من 40،75 ريال سعودي.
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