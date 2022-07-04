شوف أبرز وأضخم عروض فنادق الرياض في عيد الأضحى 2022

ينشر لكم ثقفني، عروض فنادق الرياض في عيد الأضحى 2022-1443، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك تتجدد العروض وتتنوع في كافة أرجاء السعودية، حيث أعلنت عدد من الفنادق في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية عن باقة مميزة من العروض والتخفيضات لمن يرغب في قضاء إجازة العيد في الفندق، وهناك بحث متزايد من قبل الكثير من المواطنين المقيمين في المملكة الراغبين في الحصول على أحدث العروض الخاصة بالعيد، وسنقدم لكم دليل العروض المتجدد والمميز بمناسبة العيد، حيث يحرص الكثيرون على الاستمتاع بقضاء أيام العطلة بشكل مريح لذلك يتم اختيار الفندق المناسب الذي سيقيم فيه من يرغب في قضاء العطلة، وفي السطور التالية نتابع معكم التفاصيل والأسعار.

عروض فنادق الرياض في عيد الأضحى 2022

اقترب عيد الأضحى السعيد على القدوم، حيث يصادف أول أيام العيد يوم السبت الموافق 10 يوليو 2022، ويعد هذا العيد هو العيد الثاني عند المسلمين في كافة أنحاء العالم، وتستقبل السعودية عدد كبير من الحجاج الذين يأتون لقضاء مناسك الحج، ويحتاج الحجاج إلى فنادق من أجل الإقامة بها خلال فترة الحج وبعد انتهائها، لذلك نجد بأن الكثير من المواطنين القادمين للمملكة والمقيمين بها يرغبون في معرفة العروض التي تقدمها مطاعم وفنادق الرياض من أجل الاستفادة منها والحصول عليها، وتعمل هذه الفنادق على تقديم خدمة مميزة لجميع العملاء والنزلاء، كما أن هناك العديد من الفنادق المنتشرة في الرياض، والتي أعلنت عن عروض تناسب الجميع.

عروض عيد الأضحى 2022 في الرياض فنادق

أعلن فندق دبل تري من هيلتون الرياض المركز المالي، عن عرض مميز يبدأ بتاريخ 9 يوليو الجاري ولغاية 12 من نفس الشهر، حيث يشمل العرض الإقامة في جناح يضم سرير مزدوج بالإضافة إلى وجبة إفطار، وهذا العرض مقابل 1000 ريال سعودي في الليلة، وأعلن فندق فور سيزونز الرياض، عن عرض مميز حيث يحصل النزيل على خصم بنسبة 20% في حالة الإقامة لمدة ليلتين وأكثر ويبقى هذا العرض مستمرا لغاية يوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، والعرض الثالث هو من فندق هيلتون جاردن إن الرياض المركز المالي، حيث يضم العرض غرفة تشمل على سرير مزدوج بالإضافة إلى وجبة إفطار وكل هذا مقابل 800 ريال لليلة الواحدة.

عروض مطاعم الرياض في عيد الأضحى 2022

توجد العديد من المطاعم في الرياض التي تقدم عروضا على المأكولات والمشروبات، حيث أعلن مطعم تياترو في فندق وشقق هيلتون الرياض عن عرض وجبة الغداء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويبدأ العرض من الساعة الواحد ظهرا لغاية الساعة الرابعة عصرا، ويقدم المطعم العديد من الوجبات والأطباق الرئيسية كما يقدم العديد من المشروبات والعصائر، وتبلغ قيمة العرض للفرد الواحد 295 ريال.