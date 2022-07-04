نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 4 يوليو 2022 نصف السعر وخدمة طلب الأضحية أون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 4 يوليو 2022 تبدو مثيرة اليوم، فمع استقبال عيد الأضحى المبارك 2022 والتحضيرات له يوفر العثيم لجميع عملائه العديد من التخفيضات على مختلف السلع والمنتجات، منها ما هو مناسب لاستقبال العيد، ومنها ما هو مفيد للمنزل بشكل عام، عروض الاثنين تتجدد أسبوعياً وتكون ليوم الاثنين فقط، هذا بالإضافة إلى العروض الأسبوعية القائمة بالفعل، وكذلك الصفقات التي يمكنك أن تجدها بداخل الفروع، نقدم لكم من خلال هذا المقال في موقعكم “ثقفني” أحدث عروض وتخفيضات العثيم اليوم الاثنين في مهرجان الطازج الأسبوعي.

عيد الأضحى المبارك 2022 خدمة طلب الأضحية أون لاين من العثيم

وفرت أسواق عبد الله العثيم لهذا العام خدمة جديدة في عيد الأضحى المبارك 2022 وهي خدمة وكلنا وتوكل، ومضمون تلك الخدمة هو إسناد الأضحية ليتكفل عنك بها مسؤولي الأضاحي في العثيم، كل ما سيكون عليك فعله هو شراء قسيمة الأضحية عن طريق الدخول إلى تطبيق اكتساب من جهازك الذكي، ثم التوجه لاستلامها من خلال أحد الفروع الموضحة، وهي:

المروج.

الشفا.

الملك عبد الله.

هايبر خريص.

هارون الرشيد.

الملز فاطمة الزهراء.

ركن الانفال.

السويدي.

هايبر الربوة.

البديعة.

عروض العثيم الاثنين 4 يوليو 2022 مهرجان الطازج

بدأت العروض منذ التاسعة صباح اليوم، وتستمر حتى الواحدة صباحاً مع نهاية مواعيد العمل الرسمية بالعثيم، تشمل العروض نصف السعر على بعض المنتجات الطازجة مثل العنب الأبيض والطماطم، إلى جانب أغراض الطبخ المختلفة يمكن عمل وصفات الطماطم للبشرة لتفتيح وتنقية البشرة، إلى جانب ذلك توجد عروض نصف السعر أيضاً على اليوسفي والكرنب الأبيض والشمام والبنجر، ومن المخبوزات والحلوى عرض كيلو عليك وكيلو علينا في حال قمت بشراء البسبوسة.

توجد عروض أخرى بسعر التكلفة، مثل عروض الموز والتفاح الأخضر والعنب الأسود والخوخ والليمون والتفاح الأصفر، إلى جانب الخضروات الرئيسية التي لا غنى عنها مثل الثوم والبصل والجزر، كما توجد عروض أخرى على الأدوات المنزلية لطهي لحوم العيد مثل عروض قدر الضغط.

مجلة عروض وتخفيضات العثيم اليوم بصفحة واحدة

إليكم مجلة عروض العثيم اليوم موضح بها أحدث التخفيضات: