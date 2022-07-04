نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده بمناسبة عيد الأضحي أقوى التخفيضات والخصومات على جميع المنتجات يوليو 2022 اغتنم الفرصة في المقال التالي

عروض بنده بمناسبة عيد الأضحي نقدم اليوم لكم ولكل عملاء ماركت بندة آخر عروض بنده عيد الأضحى للعام الجاري 2022م – 1443هـ، حيث أننا في فترة عيد ومناسبة عظيمة وهي عيد الأضحى المبارك والإقبال على السوبر ماركت والأسواق كبير جدًا لشراء احتياجات العيد وتجهيزاته وقامت ماركت بنده بتوفير كل قد يحتاج إليه أي فرد لمطبخ ومنزله وكل ذلك بعروض تخفيضية مميزة ومناسبة، وسنقوم بتوضيح بعض العروض التي قدمتها الماركت لكل عملائها وزائريها. عروض بنده عيد الأضحى يوليو 2022م في السعودية سعر جبنة براميلي اسكندراني بالفلفل وصل من 69.95 ريال سعودي إلى 64.95 ريال سعودي.

بينما سعر الجبنة القريش السادة أو بالفلفل وصل من 52.95 ريال سعودي إلى 49.95 ريال سعودي.

أما سعر جبنة شيدر لندن المدخنة وصل من 114.95 ريال سعودي إلى 99.95 ريال سعودي.

الجبنة الموتزاريلا سعرها وصل من 64.95 ريال سعودي إلى 49.95 ريال سعودي.

ماي ميت – كيلو اللحم البقري الرومي أو البقري أو صدور الفراخ وصل سعره من 174.95 ريال سعودي إلى 134.95 ريال سعودي.

كوكي لانشون بيف سعر الكيلو جرام منه وصل إلى 79.95 ريال سعودي بدلًا من 96.95 ريال سعودي.

دومتي موتزاريلا جبنة سعر وزن 300 جرام وصل إلى 43.95 ريال سعودي بدلًا من 57.95 ريال سعودي.

عبوات دومتي طبيعي وزن 500جرام وصل إلى 59.95 ريال سعودي بدلًا من 77.95 ريال سعودي.

بينما سعر دومتي خفيفة الملح وطبيعية وصل إلى 109.95 ريال سعودي بدلًا من 149.95 ريال سعودي.

جبنة رومي دومتي بلس سعر العلبة منها وصل إلى 19.95 ريال سعودي بدلًا من 25.95 ريال سعودي. أقوي عروض بنده على منتجات اللحوم خروف كامل بدون ليّة وبدون عظم سعره 184.95 ريال سعودي بدلًا من 189.95 ريال سعودي.

الرقبة الضاني وصل سعر الكيلو جرام منها إلى 178.95 ريال سعودي بعد الخصم المميز.

لحم كندوز رقبة وسن مكعبات سعر الكيلو جرام منه 179.95 ريال سعودي بدلًا من 194.95 ريال سعودي.

بينما سعر اللحمة الكندوز بقري خضار مقطعة إلى قطع سعرها 149.95 ريال سعودي بدلًا من 159.95 ريال سعودي.

أما سعر اللحمة المفرومة البلدي وصل الكيلو جرام منها إلى 124.95 ريال سعودي بدلًا من 134.95 ريال سعودي.

كيلو جرام من الكندوز موزة البلدي وصل من 189.95 ريال سعودي إلى 204.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض بنده بمناسبة عيد الأضحي أقوى التخفيضات والخصومات على جميع المنتجات يوليو 2022 اغتنم الفرصة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده بمناسبة عيد الأضحي أقوى التخفيضات والخصومات على جميع المنتجات يوليو 2022 اغتنم الفرصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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