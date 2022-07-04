شوف عروض بنده على الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى وخصومات أخرى من 20 إلى 70%

عروض بنده بمناسبة عيد الأضحى وخصومات هائلة تصل حتى 70% على الكثير من المنتجات سواء غذائية أو غير غذائية وأدوات عناية بالشعر والبشرة وغيرها، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك تزداد حركة الشراء على العديد من المنتجات للاحتفال بمراسم العيد، لذلك تقدم مجموعة بنده أقوى الخصومات والعروض لتلبية احتياجات عملائها، ويمكن متابعة أقوى هذه العروض من خلال زيارة فروع بنده أو أونلاين من خلال تطبيق بنده بلس، وقد أعلنت بنده وهايبر بنده عن أقوى عروضها لهذا الاسبوع تحت شعار “أضحيتك مع بنده أسهل” مع خدمة التقطيع المجاني، يسري العرض حتي يوم 8 يوليو 2022 الموافق 9 ذو الحجة 1443ه‍.

عروض بنده على الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى وخصومات أخرى من 20 إلى 70%

تقدم أسواق بنده وهايبر بنده أقوى العروض والخصومات الحصرية على اللحوم و الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فهى تقدم أنواع عديدة من الاضاحي بأسعار متفاوتة لتناسب جميع الأذواق، بالإضافة إلى الخصومات والتخفيضات الأخرى على باقي المنتجات، مثل المواد الغذائية والاستهلاكية وأدوات العناية بالبشرة والشعر والأدوات المنزلية وغيرها من السلع نعرض لكم فيما يلي بعض من أهم اسعار الأضاحي:

خروف نعيمي أضحية وزن 23 كيلو بسعر 1949.95ريال سعودي.

السواكني وزن 18 كيلو بسعر 1399.95 ريال سعودي.

تيس بربري أضحية وزن 12 كيلو بسعر 849.95 ريال سعودي.

سعر خروف بلدي جيزاني وزن 11 كيلو 1099.95ريال سعودي.

طريقة شراء الأضاحي

لقد أعلنت بنده عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن أسهل وأسرع الخطوات لشراء الأضاحي وهى كما يلي: