شوف عروض اكسترا للجوالات ومستلزمات المنزل extra بخصم جبار حتى 50% من موقع اكسترا اون لاين

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات ومستلزمات المنزل متاحة بخدمة التقسيط على دفعات شهرية، هذا مع خصم جبار يزيد عن 50%، كما يقدم موقع اكسترا اون لاين extra تخفيضات حصرية خاصة بالموقع فقط دون الفروع، وبهذا يستفيد العميل من الخدمات والتسهيلات المقدمة والتخفيضات الحصرية في آنٍ واحد.

عروض اكسترا للجوالات ومستلزمات المنزل extra بخصم جبار حتى 50% من موقع اكسترا اون لاين

تجدون في extra اكسترا عروض للجوالات ومستلزمات المنزل ومختلف الأجهزة، بجانب أدوات حمامات السباحة وكافة مستلزماتها وألعاب الأطفال المائية وغير المائية، وهذا كله متاح بسعر خاص لفترة محدودة مع خصومات حصرية جبارة فقط لعملاء المملكة العربية السعودية وصلت حتى 50%، وبذلك نقدم لكم أرخص سعر في متاجر السعودية جميعها.

عروض اكسترا

متاح في إكستر قطع أثاث متنوعة ما بين المودرن والكلاسيك، والتي ضمت كراسي الإسترخاء، والجلسات الخارجية، والمظلات بأشكال ومقاسات مختلفة، مع أجهزة المنزل الكهربائية من المكانس وأجهزة الكي، هذا بالإضافة إلى حقائب السفر والخزانات الآمنة، كما يوجد كذلك ترامبولين بمقاسات مناسبة للأطفال من أفضل الخامات وأعلاها، بتخفيضات حصرية حتى 50%

إكستر

عرض على سعر خزنة للفنادق من كلاس برو بوزن 15 كيلو جرام، بسعر 349 ريال سعودي فقط بدلًا من 699 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، مع خصم فوري 50.07%.

خصم على سعر خزنة إلكترونية من كلاس برو، بسعر 399 ريال سعودي فقط بدلًا من 499 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، مع خصم فوري 20.04%.

اكسترا

تتجه الأسر بالمملكة العربية السعودية في فصل الصيف إلى شراء المسابح الخارجية ليتأقلمون بها مع حرارة الصيف العالية، ولذلك تعرض أكسترا مقاسات متنوعة من حمامات السباحة التي تلائم الصغير والكبير، كما يوجد منها أشكال وتصميمات مختلفة لتحتار كل أسرة منها التصميم الذي يناسبهم.

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متاح الآن إمكانية شراء الجوالات بخدمة تقسيط اكسترا المميزة، والتي يمكن الإستفادة منها لعملاء المملكة العربية السعودية فقط، وتلك الخدمة تضم جوالات اكستراايفون 11 iphone وجوالات متنوعة من شركة سامسونج samsung بجانب أحدث إصدارات شركة هواوي huawei مع أجهزة من شاومي xiaomi وهونر وموتورولا.

تتيح لكم تخفيضات اكسترا extra شراء افضل أنواع الجوالات أو الأجهزة الكهربائية بسعر مناسب جدًا، وشملنا اليوم خصومات اسعارى الجوالات ومستلزمات المنزل بتخفيض كبير حتى 50%، ولمعرفة المزيد من الخصومات الخاصة بالسلع والإلكترونيات داخل المملكة العربية السعودية، يمكنمم متابعة موقعنا الرسمي يوميًا وسيصل لكم الجديد منا بصفة مستمرة.