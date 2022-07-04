نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق التخلص ومن مره واحده من كل حشرات المنزل وحشرات الصيف المزعجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد تواجد الحشرات في المنزل بكثرة مع ابتداء فصل الصيف وبالتالي يترتب على ذلك الكثير من المشاكل وفي بعض الأحيان لا تجدي المواد الكيميائية نفعًا.

واصبح من السهل الآن التخلص من الحشرات من خلال تحضير بعض الوصفات الطبيعية في المنزل ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم كيفية التخلص من الحشرات المنزلية بطرق طبيعية.

كيفية التخلص من الحشرات المنزلية

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص من الحشرات المنزلية كالبق وبجانب الوصفات الطبيعية فهناك بعض الخطوات التي يفضل اتباعها من أجل التخلص من الحشرات كتهوية المنزل بصورة يومية.

وايضا يجب الحرص على تعريض الفريض إلى الشمس كما يفضل أن يتم تنظيف كافة الحيوانات والكشف عليها بصورة دائمة وتتبعوا معنا في السطور الآتية بعض الوصفات التي تساعد على التخلص من الحشرات:

صنع مبيد من الفازلين والنعناع:

يعتبر الفازلين والنعناع من الوصفات الفعالة التي تساعد على التخلص من الحشرات المنزلية ويتم تحضيرها من خلال خلط الفازلين مع النعناع مع بعضهم البعض.

ثم يتم دهن الأبواب ومخارج النوافذ بذلك الخليط فهو من أكثر المواد التي تزعج الحشرات ويسبب لها صعوبة كبيرة في الحركة.

إكليل الجبل والنعناع:

يعتبر ذلك الخليط من الطرق الفعالة التي تساعد على التخلص من مشكلة الحشرات وبشكل نهائي كما أنه يحمي المنزل من التعرض للحشرات كالنحل.

ويتم خلطهم سويًا ثم يتم تعليقهم على الباب والنوافذ وستلاحظون التخلص من مشكلة الحشرات.

استخدام القهوة كجاذب للحشرات:

تعتبر القهوة من المصايد الفعالة التي تساعد على التخلص من مشكلة الحشرات وتعمل على طرد الناموس بالتحديد.

حيث يتم وضع القهوة في البرطمان، ثم يتم وضع المياه في البرطمان وبالتالي يتم إضافة مسحوق القهوة وبالتالي تنجذب الحشرات إلى ذلك البرطمان ثم تسقط في داخلها.

استخدام زيت الروز ماري:

تعتبر تلك الوصفة من الوصفات المناسبة لطرد الحشرات مثل البراغيث والقراد.

يتم الحصول على قطنة ويتم غمسها في ذلك الزيت ثم يتم مسح الأسطح بها وستلاحظون التخلص من مشكلة الحشرات بشكل نهائي خلطة الليمون والقرفة لطرد الحشرات: