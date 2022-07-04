شوف تقسيط ايفون ١٣ برو ٢٥٦ جيجا بايت من شركة أمازون السعودية بسعر الكاش وخصم ١٣%

يستطيع أي عميل أن يحصل على تقسيط ايفون ١٣ برو ٢٥٦ جيجا بايت من شركة أمازون، والتي تعتبر من أكبر الشركات التي تبيع السلع بالشرق الأوسط، وقسم الجوالات الذكية أهم قسم لدى الشركة يحقق مبيعات وأرباح عالية وخاصة هواتف شركة آبل الأمريكية، ويقبل المواطنين العرب وخاصة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي، على شراء هاتف iPhone 13 pro والذي يعتبر أحسن الهواتف الذكية الموجودة في الأسواق العربية، ويعتبر المواطن السعودي أن شراء هواتف ايفون مظهر من مظاهر الرقي ومواكبة العصر، وتتميز هذه الهواتف بدقة تصنيعها ومتانة الخامات المصنوعة منها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على خطوات تقسيط ايفون ١٣ برو من أمازون.

تقسيط ايفون ١٣ برو من أمازون السعودية

سوف نتعرف مع حضراتكم على سعر iPhone 13 pro من شركة أمازون السعودية، وقيمة الخصم على الجوال وقيمة القسط الشهري وهى كما يلي:-

سعر ايفون ١٣ برو من شركة أمازون قبل الخصم ٥١٩٩ ريال سعودي، وسعر الجوال بعد الخصم ٤٥٤٩ ريال سعودي.

قبل الخصم ٥١٩٩ ريال سعودي، وسعر الجوال بعد الخصم ٤٥٤٩ ريال سعودي. قيمة الخصم على الهاتف ٦٥٠ ريال سعودي، ونسبة الخصم ١٣ %.

%. سعر الجوال شامل قيمة ضريبة القيمة المضافة.

قيمة القسط الشهري على الجوال ٣٧٩.٠٨ ريال سعودي لمدة ١٢ شهراً بفائدة صفر مع أحد البنوك المشاركة في عملية التقسيط من أمازون .

. توفر شركة أمازون الشحن بالمجان.

شروط تقسيط iPhone 13 pro من أمازون

هناك بعض الشروط التي نستطيع من خلالها أن نقوم بتقسيط ايفون ١٣ برو وهى كما يأتي:-

تسمح شركة أمازون بتقسيط المشتريات من Amazon.sa عن طريق بطاقات الائتمان المؤهلة. يستطيع أي عميل الجمع بين السلع من خلال بائعين متعددين في عملية شراء واحدة، وتحويل عملية الشراء إلى قسط. يقوم البنك الذي أصدر البطاقة بتسهيل عملية الدفع بالتقسيط.

مواصفات ايفون ١٣ برو

يأتي جوال iPhone 13 pro بعدة مواصفات رائعة تجعله من أحسن الهواتف الذكية الموجودة بالأسواق العالمية والعربية وهى كما يلي:-