نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تقسيط ايفون ١٣ برو ٢٥٦ جيجا بايت من شركة أمازون السعودية بسعر الكاش وخصم ١٣% في المقال التالي
يستطيع أي عميل أن يحصل على تقسيط ايفون ١٣ برو ٢٥٦ جيجا بايت من شركة أمازون، والتي تعتبر من أكبر الشركات التي تبيع السلع بالشرق الأوسط، وقسم الجوالات الذكية أهم قسم لدى الشركة يحقق مبيعات وأرباح عالية وخاصة هواتف شركة آبل الأمريكية، ويقبل المواطنين العرب وخاصة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي، على شراء هاتف iPhone 13 pro والذي يعتبر أحسن الهواتف الذكية الموجودة في الأسواق العربية، ويعتبر المواطن السعودي أن شراء هواتف ايفون مظهر من مظاهر الرقي ومواكبة العصر، وتتميز هذه الهواتف بدقة تصنيعها ومتانة الخامات المصنوعة منها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على خطوات تقسيط ايفون ١٣ برو من أمازون.
تقسيط ايفون ١٣ برو من أمازون السعودية
سوف نتعرف مع حضراتكم على سعر iPhone 13 pro من شركة أمازون السعودية، وقيمة الخصم على الجوال وقيمة القسط الشهري وهى كما يلي:-
- سعر ايفون ١٣ برو من شركة أمازون قبل الخصم ٥١٩٩ ريال سعودي، وسعر الجوال بعد الخصم ٤٥٤٩ ريال سعودي.
- قيمة الخصم على الهاتف ٦٥٠ ريال سعودي، ونسبة الخصم ١٣%.
- سعر الجوال شامل قيمة ضريبة القيمة المضافة.
- قيمة القسط الشهري على الجوال ٣٧٩.٠٨ ريال سعودي لمدة ١٢ شهراً بفائدة صفر مع أحد البنوك المشاركة في عملية التقسيط من أمازون.
- توفر شركة أمازون الشحن بالمجان.
شروط تقسيط iPhone 13 pro من أمازون
هناك بعض الشروط التي نستطيع من خلالها أن نقوم بتقسيط ايفون ١٣ برو وهى كما يأتي:-
- تسمح شركة أمازون بتقسيط المشتريات من Amazon.sa عن طريق بطاقات الائتمان المؤهلة.
- يستطيع أي عميل الجمع بين السلع من خلال بائعين متعددين في عملية شراء واحدة، وتحويل عملية الشراء إلى قسط.
- يقوم البنك الذي أصدر البطاقة بتسهيل عملية الدفع بالتقسيط.
مواصفات ايفون ١٣ برو
يأتي جوال iPhone 13 pro بعدة مواصفات رائعة تجعله من أحسن الهواتف الذكية الموجودة بالأسواق العالمية والعربية وهى كما يلي:-
- الجوال يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس 5G، كما يدعم تشغيل باقي الشبكات الأخرى.
- الهاتف يقاوم الغبار والماء بمعيار IP68 حتى ٦ متر تحت الماء لمدة ٣٠ دقيقة.
- شاشة الهاتف من نوع super Retina XDR OLED، كما تبلغ مساحتها ٦.١ بوصة.
- يأتي الجوال بأقوى معالجات شركة آبل الأمريكية وهو من نوع A15 Bionic بتكنولوجيا ٥ نانو.
- الجوال يحتوي على معالج رسومي من نوع Apple GPU 5 Core.
- تبلغ مساحة الذاكرة الداخلية للجوال ٢٥٦ جيجا بايت، كما تبلغ مساحة الذاكرة العشوائية ٦ جيجا بايت.
- الجوال يأتي بأربعة كاميرات خلفية، تبلغ دقة الكاميرا الأولى ١٢ ميجا بكسل وهى الكاميرا الأساسية.
- الكاميرا الأمامية مزدوجة تبلغ دقة الكاميرا الأولى ١٢ ميجا بكسل.
- تدعم الكاميرات التصوير بجودة الـ 5k، كما تدعم التصوير بجودة الـ FHD، كما تدعم التصوير بجودة الـ HD.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تقسيط ايفون ١٣ برو ٢٥٦ جيجا بايت من شركة أمازون السعودية بسعر الكاش وخصم ١٣% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.