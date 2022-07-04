شوف عروض بنده عيد الأضحي خصومات تصل ل 60% أقوى تخفيضات السعودية

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يتواجد المقر الأساسي الخاص بشركة بنده في المملكة العربية السعودية، حيث أنها من إحدى السلاسل المتخصصة في متاجر البيع التي تكون من خلال التجزئة الأساسية بالشرق الأوسط، وكذلك تعد من ضمن السلاسل المتخصصة في متاجر التجزئة الكبيرة بالمملكة العربية السعودية مع توافر العديد من المتاجر التي وصلت حوالي مائتي متجر في الكثير من المدن وهم أربعة وأربعون مدينة، وأيضًا تمتلك الشركة على نحو اثنان فرع يخص المتاجر وهم السوبر ماركت والهايبر ماركت.
عروض بنده السعودية على السلع الغذائية تصل إلى 70% بمناسبة عيد الأضحى
عروض بنده السعودية
يكون سوق بنده من ضمن الأسواق التي تُشغل العديد من المراكز التي تختص بالتوزيعات الأساسية التي يكون عددها أربعة يتم تواجدهم بالمملكة العربية السعودية مع توافر العديد من الشحنات التي تم وصول العدد إلى 600 شاحنة، وكذلك يكون من خلال توصيل الكثير من المنتجات الغذائية والغير غذائية للمتاجر وعددهم 70 ألف منتج غذائي وغير غذائية، وأيضًا يقوم بزيارة الهايبر الكثير من الزبائن كل سنة إلى أن تم وصول عددهم لمائة وعشرون مليون عميل.
عروض بنده السعودية
- سعر الكيلو جرام من الطماطم العنقودية يكون 7.50 ريال سعودي.
- الطماطم البلحية مقدار كيلو جرام سعرها يكون 7.50 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من الكفتة البقرية البرازيلية سعرها يكون 28.95 بدلًا من 38.95 ريال سعودي.
- المفروم البقري البرازيلي مقدار كيلو جرام يكون بسعر 25.95 بدلًا من 31.95 ريال سعودي.
- موزة الغنم الأسترالي مقدار كيلو جرام تكون بسعر 48.95 بدلًا من 59.95 ريال سعودي.
تخفيضات بنده
- عروض بنده اليوم سعر الكيلو جرام من النقانق البرازيلية البقرية تكون 29.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده الأسبوعية سيقان الدجاج من النوع التنمية مقدار 450 جرام تكون بسعر 9.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده أرجل الدجاج من النوع التنمية مقدار 450 جرام يكون سعرها 8.50 بدلًا من 11.25 ريال سعودي.
- ألجبنه الموزاريلا نوعها فرسانا مقدار كيلو جرام سعرها يكون 24.95 بدلًا من 41.95 ريال سعودي.
- صدر الحبش المدخن نوعه حلواني أخوان مقدار كيلو جرام يكون بسعر 89.95 بدلًا من 136.95 ريال سعودي.
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