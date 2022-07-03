بدون نقطة مياه.. تنظيف السجاد علي الناشف من البقع الصعبة والأوساخ بدون دعك أو فرك هترجع جديدة في ثواني

طريقة تنظيف السجاد على الناشف بدون نقطة مياه، تنظيف السجاد من الأمور المزعجة حيث يستغرق الأمر الكثير من الوقت والمجهود بالإضافة إلى أنه يستغرق الكثير من الماء، لذا يفضل البعض غسل السجاد في المغسلة الخارجية المخصص لذلك، وهذا امر أيضاً قد يكون مكلف بعض الشيء، كما أن السجاد مهم لا يمكن الاستغناء عنه فهو يضفي شكل جميل وراقي للمنزل، كما لا ينصح بغسل السجاد بكثرة لعدم تعرضه إلى التلف، ينصح بغسله من مرة إلى مرتين خلال العام الواحد فقط، كما يفضل بقلب السجاد في البلكونة عند تهويته وتنفيضه، حتى يتساقط التراب منه وكذلك حتى لا يتعرض للتلف بسبب الشمس والعوامل الخارجية الأخرى.

طريقة تنظيف السجاد علي الناشف بدون نقطة مياه

توجد أكثر من طريقة لتنظيف السجاد على الناشف، سنعرض لكم بعضها في السطور التالية:

استخدام الملح

يتم رش الملح الناعم على السجاد وتركه لمدة يوم كامل تقريبًا، حيث يغطى الملح جميع السجادة، بعد ذلك باستخدام المقشة ويفضل المكنسة الكهربائية، سنلاحظ نظافة مثالية.

يتم رش الملح الناعم على السجاد وتركه لمدة يوم كامل تقريبًا، حيث يغطى الملح جميع السجادة، بعد ذلك باستخدام المقشة ويفضل المكنسة الكهربائية، سنلاحظ نظافة مثالية. استخدام مسحوق لتنظيف السجاد

يتم خلط نصف كوب من مسحوق التنظيف مع 2 كوب من الماء في إناء، ويفضل استخدام المكنسة الكهربائية في القيام بهذه العملية، يتم غمس قطعة قماش مبللة بالمسحوق ومسحها على السجاد ويترك لمدة خمس دقائق، بعد ذلك يتم المسح بقطعة قماش مبللة بالماء والمعطر.

يفضل تهوية المكان جيدا عن طريق فتح جميع الشبابيك أو وضع السجاد في البلكونة بالمقلوب.

استخدام الخل الأبيض في تنظيف السجاد

يستخدم الخل الأبيض في التنظيف العميق ويعتمد عليه في معظم الطرق الطبيعية للتنظيف بصفة عامة، ويستخدم عن طريق وضع كوب من الخل الأبيض مع ملعقتين من الملح الخشن.