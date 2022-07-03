شوف عروض العثيم السعودية على جميع السلع الغذائية تصل إلى 75% بمناسبة عيد الأضحى

عروض العثيم المملكة العربية السعودية، سوق العثيم يكون من أشهر الأسواق الكبيرة التي تمتلك حوالي مائة ثلاثة وثمانون فرعًا يتم تواجدهم في كل أرجاء المملكة العربية السعودية ومنها، الهايبر ماركت والسوبر ماركت والركن، كما يتواجد عدد حوالي واحد وثلاثون فرعًا في جمهورية مصر العربية، وأيضًا تكون شركة العثيم من إحدى الشركات التي تتميز بمجيء العديد من الزبائن لها بالصورة المستمرة، حيث أنه في عام 2013 استقبل السوق الكثير من الزبائن التي تم وصول العدد الخاص بهم إلى نحو أربعون مليون عميل إلى أن تم وصول مقدار المبيعات إلى خمسة مليار، وكذلك يكون هدف الهايبر الرئيسي هو أن تتم الاستفادة بنموذج المتاجر “وول مارت” مع دخول السعر الصغير بالسوق في المملكة.

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تكون شركة أسواق عبدالله العثيم من إحدى الأسواق التجارية التي لها دورًا هامًا لكي يتم مواصلة المسيرة الخاصة بها من أجل فتح العديد من مراكز البيع من خلال الجملة والتجزئة، إلى أن أصبح الهايبر من إحدى الأسواق الرائدة في ذلك المجال، كما أن شركة العثيم من أهم وأفضل الشركات التي تقدم أكبر العروض والخصومات للمستهلكين وهم، كبار المنتجات الغذائية والغير غذائية في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما أن تلك العروض والخصومات استطاعت المساهمة لارتفاع حركة البيع والشراء.

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