نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية على جميع السلع الغذائية تصل إلى 75% بمناسبة عيد الأضحى في المقال التالي
عروض العثيم المملكة العربية السعودية، سوق العثيم يكون من أشهر الأسواق الكبيرة التي تمتلك حوالي مائة ثلاثة وثمانون فرعًا يتم تواجدهم في كل أرجاء المملكة العربية السعودية ومنها، الهايبر ماركت والسوبر ماركت والركن، كما يتواجد عدد حوالي واحد وثلاثون فرعًا في جمهورية مصر العربية، وأيضًا تكون شركة العثيم من إحدى الشركات التي تتميز بمجيء العديد من الزبائن لها بالصورة المستمرة، حيث أنه في عام 2013 استقبل السوق الكثير من الزبائن التي تم وصول العدد الخاص بهم إلى نحو أربعون مليون عميل إلى أن تم وصول مقدار المبيعات إلى خمسة مليار، وكذلك يكون هدف الهايبر الرئيسي هو أن تتم الاستفادة بنموذج المتاجر “وول مارت” مع دخول السعر الصغير بالسوق في المملكة.
عروض العثيم السعودية
تكون شركة أسواق عبدالله العثيم من إحدى الأسواق التجارية التي لها دورًا هامًا لكي يتم مواصلة المسيرة الخاصة بها من أجل فتح العديد من مراكز البيع من خلال الجملة والتجزئة، إلى أن أصبح الهايبر من إحدى الأسواق الرائدة في ذلك المجال، كما أن شركة العثيم من أهم وأفضل الشركات التي تقدم أكبر العروض والخصومات للمستهلكين وهم، كبار المنتجات الغذائية والغير غذائية في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما أن تلك العروض والخصومات استطاعت المساهمة لارتفاع حركة البيع والشراء.
تخفيضات العثيم اليوم
- 10 كيلو جرام من الأرز ملك البسمتي الهندي المزة يكون 66.95 بدلًا من 77.75 ريال سعودي.
- مسحوق الكرى من النوع مهران مقدار 400 جرام يكون بسعر 10.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
- 485 جرام من بيلسبري خليط كيك كاكاو يكون بسعر 6.95 بدلًا من 11.95 ريال سعودي.
- 500 جرام من هونيج لقمة القاضي يكون بسعر 4.95 بدلًا من 9.25 ريال سعودي.
- عسل النحل الجبلي من روستيكو مقدار 500 جرام يكون بسعر 24.95 بدلًا من 42.50 ريال سعودي.
- زيت الزيتون اكسترا من النوع عافية مقدار 2 لتر يكون بسعر 48.95 بدلًا من 76.95 ريال سعودي.
- زيت الزيتون الزيتوني مقدار 500 مل يكون بسعر 9.95 بدلًا من 15.95 ريال سعودي.
- زيت الزيتون البكر العضوي الممتاز من النوع عافية مقدار 500 مل يكون بسعر 14.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.
- 4 حبات من الفول الكسيح المدمس حبة كبيرة مقدار 390 جرام تكون بسعر 7.95 بدلًا من 15 ريال سعودي.
- 4 حبات من الفول أمريكانا المدمس السادة مقدار 400 جرام سعرها يكون 7.95 بدلًا من 17 ريال سعودي.
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