نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا تخفيضات عيد الاضحي تصل الي 50% أقوى خصومات السعودية في المقال التالي
عروض اكسترا المملكة العربية السعودية تكون شركة اكسترا من ضمن الشركات المتخصصة في التجارة عن طريق التجزئة للأجهزة الإلكترونية والمنزلية والأجهزة المتخصصة بالاتصالات، كما أن تلك الشركة تعتبر من إحدى الشركات التي تم بنائها في عام 2003 بالمملكة العربية السعودية والتي كانت من خلال الشركة المتحدة المتخصصة في الإلكترونيات، وأيضًا تعتبر الشركة من إحدى الشركات التي تختص لتسويق الأجهزة الإلكترونية والمنزلية على سبيل المثال، الثلاجات وأنظمة الصوت واللاب توب والمكيفات والمبردات ومنتجات العناية الشخصية وغير ذلك من المنتجات.
تخفيضات اكسترا الهائلة
شركة اكسترا تكون من إحدى الشركات التي تختص لبيع العديد من الإلكترونيات التي تتواجد في تلك الشركة بالسعر الصغير الذي يحتاجه ويرغب به كل شخص في المملكة العربية السعودية، كما أن شركة اكسترا لديها حوالي اثنان وأربعون فرع في المملكة العربية السعودية مع الإضافة إلى ذلك تواجد فرعين آخرين في عمان والبحرين، حيث تعتبر شركة اكسترا من أكبر الشركات التي قدمت وأعطت أفضل وأروع العروض والخصومات لكل المتواجدين في المملكة.
عروض اكسترا عروض عيد الأضحي
- عروض اكسترا علي هاتف من النوع تكنو كامون 18 بريمير سعة 256 جيجابايت 4 جي رام باللون السماوي يكون بسعر 1199 بدلًا من 1499 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا علي هاتف من النوع موتورولا جي 52 سعة 128 جيجابايت 4 جي رام باللون الأزرق يكون بسعر 799 بدلًا من 999 ريال سعودي.
- سعر مكيف الشباك من النوع تي سي إل سعة 18000 وحدة الكمبريسور روتاري البارد يكون بسعر 1699 ريال سعودي.
- برادة الماء من النوع كلاس برو سعة 520 واط الحار والبارد باللون الأبيض يكون بسعر 499 بدلًا من 599 ريال سعودي.
- المكنسة من النوع كلاس برو 2000 واط حجم 21 لتر يكون بسعر 369 بدلًا من 499 ريال سعودي.
- الخلاط اليدوي من النوع فيليبس بروميكس 700 واط يكون بسعر 199 بدلًا من 269 ريال سعودي.
- مكيف الشباك من النوع جنرال 24200 وحدة البارد يكون بسعر 3149 ريال سعودي.
- ماكينة صنع القهوة من النوع نسكافيه دولسي غوستو 1600 واط باللون الرمادي سعرها يكون 499 بدلًا من 799 ريال سعودي.
- المكيف الجداري من النوع جري بولار ماكس 24000 وحدة البارد والحار يدعم الواي فاي يكون بسعر 3699 بدلًا من 4399 ريال سعودي.
- المكنسة من النوع باناسونيك سعة 2000 واط حجم 18 لتر يكون بسعر 619 بدلًا من 799 ريال سعودي.
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