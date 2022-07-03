شوف عروض العثيم عيد الأضحي خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات

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عروض العثيم الاثنين سوق العثيم يكون من أشهر الأسواق التي تمتلك حوالي مائة ثلاثة وثمانون فرع يتم تواجدهم في كل أرجاء المملكة العربية السعودية ومن ضمنها، الهايبر ماركت والسوبر ماركت والركن، كما يتوافر عدد واحد وثلاثون فرع في جمهورية مصر العربية، وأيضًا تكون شركة العثيم من إحدى الشركات المتميزة بمجيء العديد من الزبائن لها بصورة مستمرة، حيث أنه في عام 2013 استقبل السوق الكثير من الزبائن الذين وصل عددهم أربعين مليون عميل تقريبًا إلى أن وصل مقدار المبيعات إلى خمسة مليار، وكذلك يكون هدف الهايبر الرئيسي هو الاستفادة من نموذج المتاجر “وول مارت” مع دخول السعر الصغير بالسوق في المملكة.
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تخفيضات العثيم الهائلة
تعتبر أسواق عبدالله العثيم من إحدى الأسواق التجارية التي لها دور هام لمواصلة المسيرة الخاصة بها حتى يتم فتح العديد من مراكز البيع من خلال الجملة والتجزئة، إلى أن أصبح الهايبر من إحدى الأسواق الرائدة في ذلك المجال، كما أن شركة العثيم من أهم الشركات التي تقدم وتمنح أكبر الخصومات والعروض للمستهلكين وهم، كبار السلع الغذائية والغير غذائية الذين يتواجدون في السعودية وجمهورية مصر العربية، كما أن تلك العروض والخصومات استطاعت أن تساهم في إرتفاع حركة البيع والشراء.
خصومات العثيم تصل الي 70%
- عروض العقيم علي قدر الضغط من النوع السيف من الجرانيت حجم 9 لتر يكون بسعر 139 بدلًا من 199 ريال سعودي.
- تنزيلات العثيم علي 44 قطعة من طقم العشاء من النوع ديفا أوبال يكون بسعر 99 بدلًا من 149 ريال سعودي.
- مقلاة من النوع ايبو مقاس 32 سم يكون بسعر 59 بدلًا من 95 ريال سعودي.
- 600 جرام من الدجاج انتاج الكامل المتبل الحار يكون بسعر 10.50 ريال سعودي.
- 1.2 لتر من الخلاط نوعه كيون يكون بسعر 59 بدلًا من 89 ريال سعودي.
- 2 * 1 لتر من الترمس نوعه ديفا يكون بسعر 59 بدلًا من 95 ريال سعودي.
- شنطة السفر حجم 24 من ترافيلر بي في سي يكون بسعر 119 بدلًا من 155 ريال سعودي.
- المكنسة حجم 21 لتر من النوع بانيكس الكهربائية سعرها يكون 175 بدلًا من 239 ريال سعودي.
- شاشة السهم سمارت حجم 50 بوصة ال اي دي سعرها يكون 1149 بدلًا من 1399 ريال سعودي.
- 5 حبات من القشطة نوعها مانا مقدار 155 جرام تكون بسعر 10.95 بدلًا من 23.75 ريال سعودي.
- 900 جرام من الجبن نوعها نادك الكريمي كاسات تكون بسعر 16.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
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