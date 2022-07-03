نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سنن يوم عرفة ووقت الوقوف في المقال التالي
عمر شويل - جدة سنن يوم عرفة ووقت الوقوف، على جميع الحجاج الالتزام بسنن ووقت الوقوف بيوم عرفة، ومن خلال هذه المقالة سوف نوضح لكم تفاصيل يوم عرفة، فابقوا معنا.
سنن الوقوف بعرفة
هناك سنن كثيرة مرتبطة بالوقوف على عرفة، النقاط التالية تصف هذه السنن:
- يجب على الحجاج أن يغتسلوا قبل الصعود إلى عرفات.
- يتوجه الحجاج إلى عرفات بعد شروق الشمس يوم عرفات.
- وتجدر الإشارة إلى أن القانون يسمح للحجاج بالجمع بين صلاة الزول والعسول خلال فترة الزول.
- يقرأ الأئمة الخطب على الناس ويتعرفون على مشكلة الوقوف في عرفات.
- يجب على الحجاج أن يتذكروا الكثير وأن يصلوا من أجل المغفرة حيث تستجيب الصلوات في هذا اليوم.
وقت الوقوف بعرفة
يوم عرفات هو اليوم الذي يسبق يوم النحر، أول أيام عيد الأضحى المبارك، والجدير بالذكر أن الوقوف بعرفات يوم النحر هو ساعة من أول النهار.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الوقوف بعرفات لا يحتاج إلى النظر إلى الطهارة أو القبلة، وفي هذا اليوم يقترب الله تعالى من عباده ويظهرهم لملائكة السماء.
ومن الجدير بالذكر أن هذا اليوم هو يوم مبارك، حيث فيه كثيرون بعيدين عن النار.
ونعتمد على هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ” ما من يومٍ أكثرُ من أن يعتِقَ اللهُ فيه عبيدًا من النَّارِ من يومِ عرفةَ ، وأنه لَيدنو ، ثم يباهي بهم الملائكةَ فيقول : ما أراد هؤلاءِ ؟ اشهَدوا ملائكتي أني قد غفرتُ لهم”.
أهم المعلومات عن يوم عرفة
- يعتبر يوم عرفة أفضل يوم ينتظره جميع أفراد الدول الإسلامية كل عام.
- في هذا اليوم انتهى الركن الأعظم من الحج المكي، وفي هذا اليوم يتوب المسلمون أمام الله.
- حيث يغفر الله الذنوب ويتقبل الذكر والصلاة، يتوافق هذا اليوم مع اليوم التاسع من شهر ذو الحجة
- المكان المسمى عرفة يعني المكان أو الجبل الذي يقف فيه الحجاج في اليوم التاسع من شهر ذو الحجة.
- في خلال هذا اليوم يغفر الله ذنوب الحجاج، بالاضافة إلى ذلك ذنوب المسلمين الصائمين ليوم عرفة.
- نستند في ذلك إلى ما رواه عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “- الحجُّ عرفاتٌ ، الحجُّ عرفاتٌ ، الحجُّ عرفاتٌ ، أيامُ مِنى ثلاثٌ فمنْ تعجّلَ في يومينِ فلا إِثْمَ عليهِ ومن تأخّرَ فلا إثْمَ عليهِ ، ومن أدركَ عرفةَ قبلَ أن يَطلعَ الفجرُ فقد أدركَ الحجَّ”.
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