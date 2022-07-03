مكون لا يخطر على بالك يمنع الذباب والناموس والنمل من بيتك نهائي هتخرج الحشرات طول الصيف بدون تعب

منذ أن حل فصل الصيف علينا ومع اشتداد السخونة بدأت تظهر الحشرات مثل الناموس، الذباب، النمل، الصراصير فتتميز تلك الحشرات بأنها مزعجة جدا حيث نجد الناموس والذباب يتطايرون دائما حولنا ويتواجدوا على الأطعمة مما يدل على أنهم من السهل ينقلون الأمراض إلينا مثل النزلات المعوية والميكروبات، كذلك الناموس يعيش على امتصاص دم الأنسان ويزعجه كثيرا أثناء النوم ويسبب حساسية الحشرات، ونجد أيضا أن النمل يكثر إلى الدخول إلى المنزل وذلك بسبب عملية جمع الطعام لتخزينة لفصل الشتاء، وتتكاثر خروج الصراصير أيضا بحثا عن الطعام ونجد استطعنا أن نجد بديل للمبيدات الحشرية الضارة نستطيع من خلاله التخلص من تلك الحشرات وسوف نوضح طريقة طبيعية للتخلص من الحشرات من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة التخلص من الحشرات

تتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وهي سهلة وبسيطة وصحية وسوف نوضح مكونات هذه الوصفة من خلال النقاط التالية..

قرفة.

ورق غار مطحون.

شطة.

فلفل أسود.

طريقة تحضير وصفة التخلص من الحشرات

نجد أن هذه الوصفة سهلة وفعالة وتحضر بخطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع به القرفة المطحونة وورق الغار، الشطة، فلفل أسود ونقلبهم جيدا حتى تمام التجانس.

ثم نقوم برش الخليط في أماكن تواجد الحشرات وسوف يقضى على الحشرات تماما.

وصفة الديتول للقضاء على الحشرات

تتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل ويتم تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة وسوف نوضح وصفة الديتول من خلال النقاط التالية.

المكونات:

ديتول.

كلور.

خل.

طريقة التحضير: