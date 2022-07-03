نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض عيد الأضحي من أسواق بن داود بأقوي الأسعار على السلع التموينية في المقال التالي

أضحى مبارك مع أسواق بن داود تقدم لكم عروض أسبوعية مميزة على جميع السلع التموينية حيث تقدم عروض مختلفه وجديدة ومتنوعة لمدة أربع أيام على الخضروات والفاكهة الطازجة، وثلاث أيام على البقالة، وعروض 1 + 1 مجاناً، وتوفر عروض حصرية للأعضاء بأسعار خاص لمدة ثلاث أيام، كما تقدم لكم أسواق بن داود أجود أنواع التمور بأرخص الأسعار، يتواجد تشكيلة متنوعة من الكيكات والتورت، والمعجنات، يوجد أيضاً الأجبان والمكسرات والتوابل، وبمناسبة عيد الأضحى تقدم لكم اللحوم بتشكيلات مختلفة وبأسعار مغرية، أسماك، دواجن مجمدة، يستمر العروض لمدة سبع أيام كاملة أو حتى نفاذ الكمية. عروض عيد الأضحي من أسواق بن داود بأقوي الأسعار على السلع التموينية حصري للأعضاء خيار طازج سعر الكيلو 1.95 ريال.

سمانة بقري برازيلي، سعر الكيلو 34.95 ريال بدلاً من 59.95 ريال.

مناقيش متنوعة، 1 + 1 مجاناً.

الولية ستايل أرز مزه بسمتي، وزن الكيس 5 كيلو سعر الكيلو 26.95 ريال بدلاً من 37.95 ريال.

عبوة التوفير عافيه زيت دوار الشمس 2 حبه × 1.5 لتر، بسعر 33.95 ريال بدلاً 49.50 ريال.

علبه نوتيلا كريمة البندق مع الكاكاو ورن 825 جرام، بسعر 24.50 ريال بدلاً من 43.00 ريال.

فيري بلاس سائل غسيل الصحون متنوع بوزن 1250 مل، بسعر الحبة 14.50 ريال بدلاً من 28.00 ريال.

فيري بلاس سائل غسيل الصحون متنوع بوزن 1250 مل، بسعر 3 حبات 39.95 ريال بدلاً من 85.50 ريال. أشكال متنوعة من اللحوم الطازجة من أسواق بن داود شاورما دجاج سعر الكيلو 34.95 ريال بدلاً من 42.95 ريال.

سلفر سايد بقري برازيلي سعر الكيلو 39.95 ريال بدلاً من 59.95 ريال.

سجق بقري سعر الكيلو 29.95 ريال بدلاً من 46.00 ريال.

أوصال مكعبات بقري برازيلي للطبخ، بسعر 29.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال.

مفروم بقري برازيلي، سعر الكيلو 28.95 ريال بدلاً من 37.95 ريال.

كباب لحم بقري، سعر الكيلو 38.95 ريال بدلاً من 54.95 ريال.

رودي دجاج طازج بوزن 900 جرام، بسعر 17.95 بدلاً من 20.50 ريال.

سمك هامور سعر الكيلو 44.95 ريال بدلاً من 59.95 ريال.

سمك سالمون كامل، سعر الكيلو 64.95 ريال بدلاً من 89.95 ريال.

سمك دانيس، سعر الكيلو 39.95 ريال بدلاً من 54.95 ريال. عروض البقالة والسلع التمونية من أسواق بن داود بيتي كروكر خليط كيك متنوع، سعر الحبه 11.95 ريال بدلاً من 13.75 ريال.

4 حبات قشطة التاج، وزن الحبة 155 جرام، بسعر 18.95 ريال بدلاً من 23.90 ريال.

النخلة حلواني حلاوة سادة 500 جرام للحبة، بسعر 15.95 ريال. عمر شويل - جدة عروض عيد الأضحي من أسواق بن داود بأقوي الأسعار على السلع التموينية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض عيد الأضحي من أسواق بن داود بأقوي الأسعار على السلع التموينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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