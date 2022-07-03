نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية على السلع الغذائية تصل إلى 70% بمناسبة عيد الأضحى في المقال التالي
سوق بنده يكون من ضمن الأسواق المتواجد بها الخصومات والعروض القوية والكبيرة التي يتم تواجدها في جميع أفرع شركة بنده في المملكة العربية السعودية على كل المنتجات الغذائية التي يريدها ويرغب بها كل شخص متواجد في المملكة العربية السعودية ومنها، الأجبان والألبان وأيضًا اللحوم والدواجن بأنواعها وغير ذلك من المنتجات، وكذلك فإن هذه الخصومات والعروض يتم تواجدها على كل المنتجات المتواجدة في الهايبر، وكذلك تكون شركة بنده من الشركات التي تتميز في طرح وتقديم الخصومات والعروض المذهلة والكبيرة المناسبة مع كل فرد.
عروض بنده السعودية
تكون شركة بنده من أجمل الشركات المفضلة التي تعطي الكثير من المنتجات الغذائية التي وصلت إلى نحو أربعمائة منتج خاص بالعلامات التجارية في السوق، وذلك لكي يتم خدمة الكثير من الزبائن، حيث أن شركة بنده تعتبر من ضمن المتاجر المتخصصة في التجزئة التي يكون موثوق بها في الكثير من السلع الغذائية والغير غذائية، كما يعمل في هذه الشركة العديد من الموظفين التي تم وصول العدد الخاص بهم إلى عشرون ألف عميل يعملون بالشركة بمهارة وإتقان حتى يقوموا بإنجاز كل الأعمال الخاصة بهم في فترة قصيرة حتى يضمن تحسين جودة المنتجات عن طريق العمل باستمرار لتقديم أكبر وأقوى العروض والخصومات.
تخفيضات بنده اليوم
- اللبنة التركية من النوع داري مقدار كيلو جرام يكون بسعر 17.95 بدلًا من 25.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الكزبرة الحبوب الكاملة يكون 22.95 ريال سعودي.
- القهوة التركية الفاتحة مقدار كيلو جرام يكون بسعر 39.95 ريال سعودي.
- السميد الخشن التركي مقدار كيلو جرام سعره يكون 7.50 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من الكاجو ني يكون بسعر 64.95 ريال سعودي.
- لفائف التورتيلا اليومي مقدار 240 جرام يكون بسعر 7.95 بدلًا من 9.95 ريال سعودي.
- 225 جرام من معمول أساور بغير السكر من النوع الفاخرات يكون بسعر 9.95 بدلًا من 12.50 ريال سعودي.
- 5 + 1 من الفطيرة نوعها فوشيه مقدار 65 جرام تكون بسعر 5 بدلًا من 7.50 ريال سعودي.
- الجبن الموزاريلا نوعها زانيتي البقرية مقدار 125 جرام سعرها يكون 18.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.
- الجبن بري بريستيج مقدار 125 جرام يكون بسعر 21.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.
- سعر العلبة من الجبن حلومي القبرصي يكون 17.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.
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