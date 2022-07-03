شوف عروض العثيم ماركت حتى 19 يوليو وعروض خاصة بتخفيضات أسواق العثيم

عروض العثيم ماركت يقدمها لنا من الفترة 29 يونيو 2022 وحتى 19 يوليو، بأسعار موفرة على منتجات الصحة والجمال، فإلى جانب روتين العناية بالبشرة والشعر والجسم الذي نتبعه بشكل يومي وروتين أخر أسبوعي، فإن العناية بالبشرة والشعر والجسم قبل العيد بالتأكيد سيمنحك إطلالة مشرقة في العيد، لذا نعرض لكم أهم المنتجات التي نكون بحاجة لها بشكل أساسي والمتاحة في أسواق العثيم السعودية، وكيفية إدراجها في روتين العناية الشخصية قبل العيد.

عروض العثيم ماركت حتى 19 يوليو

تعرفي على منتجات العناية بالبشرة المتاحة في عروض العثيم، ونبدأ في المنتجات التي تستخدم بشكل يومي، وأهمها غسول يتناسب مع طبيعية البشرة سواء كانت حساسة، دهنية، جافة، مختلطة، عادية، ويكمن دور الغسول في تنظيف البشرة بعمق، بحيث نتجنب تراكم الدهون والأتربة عليها مسببة حبوب ورؤوس سوداء وبيضاء، وإذا كنت تستخدمين مستحضرات التجميل فإنه من الضروري اقتناء مزيل مكياج لضمان أن تكون البشرة نظيفة طوال الوقت، وللمزيد من العناية بالبشرة يمكنك تجربة أقنعة الوجه بخلاصة مكونات مفيدة للبشرة، وتعمل على تفتحيها، كما أن مفعول ترطيب أقنعة الوجه يدوم لفترات طويلة، حيث تكون عبارة عن منديل يوجد به كمية مناسبة من الماسك، ويوضع على البشرة لبضعة دقائق ويزال المنديل ويبقى الماسك على البشرة، ويمكن استخدام أداة لتدليك الوجه، لترطيب أقوى وفي نفس الوقت لشد الوجه، وإليكم أسعار المنتجات.

مزيل مكياج نيفيا بخلاصة ماء الورد، عبوة 400 مل، بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 31.95 ريال سعودي.

قناع بوندس لتصحيح التجاعيد، بسعر 11.95 ريال سعودي بدلًا من 19.95 ريال سعودي.

مقشر الأرز نيفيا لتنعيم البشرة بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 22.95 ريال سعودي.

تخفيضات أسواق العثيم على منتجات الصحة والجمال

نقدم لكم أساسيات العناية الشخصية من معجون للأسنان، بحيث تظل نظيفة طوال ولونها الأبيض ناصع البياض، ونقدم لكم في عروض العثيم أكثر من نوع للاختيار حسب حالة الأسنان سواء كانت حساسة أو عادية وأيضاً سواء كنت تريد تنظيف الأسنان أو تبييضها أو كلاهما، وننتقل للمنتجات المخصصة للعناية بالجسم فنجد صابونة دوف التي تستخدم أثناء الاستحمام بحيث تظل رائحة الجسم رائعة لأطول فترة ممكنة، ويمكنك استخدام الشاور جل بدلاً من الصابونة وأيضاً يوجد معطر للجسم.