شوف خصم مئات الريالات في عروض لولو هايبر ماركت Lulu

بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك تقدم مجموعة لولو السعودية Lulu Ksa العديد من الخصومات الحصرية المتميزة على أسعار منتجات غذائية مختلفة، وتشمل: اللحوم بأنواعها، وخصومات أخرى منهم على أسعار باقي أنواع المنتجات الغذائية وغيرها من سلع مختلفة..

عروض لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية

توفر مجموعة لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية كثير من الخصومات الحصرية المميزة على أسعار مختلف أنواع السلع، ومنها: خصم خاص على سعر بهارات اللحم، والسمك، والدجاج، كما بالماركت خصومات أخرى على أسعار العبوات الإقتصادية من زيت جوز الهند الأصلي، وخصومات أخرى منهم على أسعار عبوات بيكربونات الصوديوم، والبن الهرري العربي الأصلي، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار الخبز الهندي البراتا، وأنواع خبز هندية أخرى، وخصومات أخرى على حبوب متنوعة.

عروض لولو السعودية بكل فروعه حتى نفاذ الكميات

توفر مجموعة لولو السعودية كثير من الخصومات الخاصة على أسعار: دجاج داري، ومفروم الغنم من داري Dari، وخصم آخر منهم على سعر داري الخضروات المجمدة، وعروض أخرى منهم على أسعار جود فود النقانق الطرية الكلاسيكية بحجم نصف كيلو، وخصم آخر منهم على سعر فراولة داري ومونتانا، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار البطاطس المقلية من سيارا Sayara، وخصومات خاصة على أسعار اتريك جولد الروبيان الكبير جداً، وعروض أخرى على أسعار عبوات البازلاء الخضراء، والخضروات المشكلة من العملاق الكبير، وتنزيل آخر منهم على سعر ايس كريم هاحين داز، وتنزيل حصري آخر على سعر سيارا نقانق الدجاج المدخنة، وتنزيل آخر منهم على سعر هاليرام لاتشا هوم ستايل البو براتا بولكا روتي.

تخفيضات خاصة وعروض مميزة لفترة محدودة

توفر مجموعة لولو ماركت بالمملكة العربية السعودية كثير من الخصومات الخاصة على أسعار: لندن داري أيس كريم بالشكولاتة والفراولة، وأكياس الأيس كريم المميزة من لندن داري، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار لندن داري الأيس كريم الأعواد، وخصومات خاصة أخرى بالفروع على باقي أنواع الأيس كريم من ايجلو، ومن ماركة كوانتا، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار شراب جالكسي.