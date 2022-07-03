شوف خصومات بنده الشهرية اقوى العروض فى عيد الاضحى خصم 50% اغتنم الفرصة

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خصومات بنده الشهرية، يعتبر متجر سوق بنده من أكبر المتاجر القوية التي تعمل على تشغيل الكثير من المراكز المتخصصة بالتوزيعات الرئيسية التي وصلت حوالي 400 في المملكة العربية السعودية عند تواجد الكثير من السلع الغذائية والغير غذائية وعددهم نحو 70 ألف سلعة غذائية وغير غذائية، حيث يزور السوق كل سنة نحو مائة وعشرون مليون زبون لشراء ما يريدونه، حيث أن سوق بنده يعتبر من أفضل وأنجح الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية.
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خصومات بنده الشهرية
شركة بنده تكون من الشركات الكبيرة والشهيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية التي تعتبر المقر الأساسي الخاص بها، كما أن تلك الشركة تكون من ضمن السلاسل التي تختص بمتاجر التجزئة الرئيسية في الشرق الأوسط وأيضًا مع توافر أكبر سلاسل تختص لمتاجر التجزئة في السعودية وكذلك يتواجد الكثير من المتاجر التي وصلت نحو مائتي متجر في أربعة وأربعون مدينة، كما أن السوق يعد من ضمن الشركات التي قامت بتشغيل نحو اثنان فرع للمتاجر وهم، السوبر ماركت والهايبر ماركت.
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- تنزيلات بنده اليومية المياه من النوع صفا مقدار 48 * 200 مل يكون سعرها 18.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده الأسبوعية 750 جرام من بسكويت بالزبدة من النوع دانيسا تكون بسعر 29.95 بدلًا من 28.50 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده الشهرية العصير من النوع صافي مقدار 1.5 لتر تكون بسعر 9.95 بدلًا من 11 ريال سعودي.
عروض بنده الأسبوعية
- تخفيضات بنده الأسبوعية 900 جرام + 10 بالمائة خصم من الشوكولاتة المشكلة نوعها جواهر جالاكسي تكون بسعر 59.95 بدلًا من 89.95 ريال سعودي.
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تخفيضات بنده اليوم
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- خصومات بنده اليومية 550 جرام من اللبنة التركية نوعها بريزيدن تكون بسعر 16.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
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