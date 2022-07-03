نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة كراميش وقنوات الاطفال الجديدة بدون تقطيع وبجودة عالية 2022 على النايل سات والعرب سات لمتابعة كرتون واناشيد الصغار في المقال التالي
قناة كراميش وقنوات الاطفال الجديدة بدون تقطيع يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن تردد قناة كراميش الجديد لعام 2022م الجاري، حيث أن قناة كراميش هي صديق الأطفال وكانت صديقتنا عندما كنا أطفال ولا تزال قائمة حتى الآن بل أنها لا تكبر أبدًا وفي الفترة الحالية فهي صديقة أطفالنا، وتقوم قناة كراميش ببث الأغاني والأناشيد الدينية والمسلسلات الكرتونية التي يحبها الأطفال وتقوم بتسليتهم بدلًا من استخدام الهاتف المحمول ومشاهدة الأمور التي لا ترضي الله والأغاني والفيديوهات الغير هادفة والتي تضر بعقل أطفالنا.
تردد قناة كراميش الجديد لعام 2022م على النايل سات
- نوع القمر الصناعي الخاص بالتردد هو النايل سات.
- تردد القناة هو 11603 بمعدل استقطاب أفقي.
- بينما معدل ترميز القناة هو 27500 ومعامل تصحيح الخطأ هو 3\4.
تردد قناة كراميش لعام 2022م على العرب سات
- نوع القمر الصناعي هو العرب سات بتردد 11390.
- بينما معامل استقطاب القناة هو رأسي أو عامودي ومعدل الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطأ هو 5\6.
البرامج التي تقوم قناة كراميش ببثها
تعد قناة كراميش هي من أشهر القنوات الفضائية التي يقوم بتشغيلها الأمهات والآباء لأطفالهن نظرًا لأن محتواها هو محتوى خادم للطفل وعقله وينميه على الذكاء والمسلسلات الكرتونية الهادفة، و من أبرز البرامج التي تقوم قناة كراميش ببثها على التلفزيون العربي هي برنامج سايلنت الذي يقدمه أحمد دعسان و برنامج شمة هوا وكذلك برنامج نجمك سهرا، وكل هذه البرامج هي برامج هادفة للأطفال وللكبار أيضًا.
تردد قناة ديزني كيدز
- تردد القناة هو 12073.
- معدل استقطاب القناة 27500.
- نوع القمر الصناعي هو النايل سات.
- معامل تصحيح الخطأ 2\3.
قناة طيور الجنة
- تردد القناة هو 11393 بمعدل استقطاب عامودي أو رأسي.
- معامل تصحيح الخطأ 3\4 ومعدل الترميز هو 27500.
- نوع القمر الصناعي هو النايل سات.
تردد قناة توم وجيري الجديد
- تردد القناة هو 11354.
- نوع القمر الصناعي هو النايل سات.
- معامل ترميز القناة 27500 ومعدل الاستقطاب عامودي.
- معامل تصحيح الخطأ 5\6
تردد قناة إم بي سي ثري MBC3 الجديد
- تردد القناة هو 11475.
- معامل تصحيح الخطأ 3\4.
- معدل ترميز القناة هو 27500.
- بينما معامل الاستقطاب رأسي أو عامودي.
- نوع القمر الصناعي نايل سات.
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