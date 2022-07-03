سبب تسمية وقفة عرفة بهذا الاسم وفضل هذا اليوم

سبب تسمية وقفة عرفة بهذا الاسم، يتساءل الكثير من أبناء الدولة الإسلامية عن سبب تسمية يوم عرفات بهذا الاسم، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح بالتفصيل يوم عرفة، فابقوا معنا.

سبب تسمية وقفة عرفة بهذا الاسم

الجواب أن الحجاج واقفون في بيت رب جبل عرفات المقدس، تخليدا لذكرى الله تعالى.

بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تستغفر لله وسوف يستجب لدعواتك، ومن ذكر الله وطلب المغفرة ضاعف حسناته، والله القدير يحرر كثيرين من عبيده من النار.

أيضا، يسمي الحجاج أهل الموقف وعرفة يوم يرحمه الله ويخلص من النار، وفيه يفرح الله تعالى بعرفات ويغفر ذنوب الحجاج الواقفين.

بالإضافة إلى ذلك ذنوب جميع المسلمين في شتى بقاع الأرض.

فضل يوم عرفة

يوم عرفات مهم جدا لجميع المسلمين في الدولة الإسلامية وسنشير إلى هذا الفضل خلال النقاط التالية: