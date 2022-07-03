رسائل تهنئة عيد الأضحى 2022 صور وعبارات بمناسبة دخول العيد الكبير

رسائل تهنئة عيد الأضحى 2022، اقترب موعد العيد المبارك والذي يرتبط عند المسلمين بحدث هام جدا وتقام به أعظم أركان الإسلام، ركن الحج، وينتظر المسلمين في كل بقاع الأرض عيد الأضحى المبارك لتقديم التهاني للأهل والأصدقاء والأحباب والمتزوجون لأزواجهم، وقد بدأت العشر الأوائل من ذي الحجة يوم الخميس الماضي، وأعلنت المملكة العربية السعودية موعد عيد الأضحي هو يوم 10 ذي الحجة 1443 والموافق 9\7\2022 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، ونقدم لكم باقة من أفضل عبارات التهنئة بالعيد الكبير 2022.

رسائل تهنئة عيد الأضحى 2022

يبحث الكثيرين عن أفضل عبارات التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2022، وسوف نقدم لكم أحدث العبارات والرسائل التي يمكنكم تقديمها إلي الأهل والأصدقاء بالعيد الكبير للتعبير عن الود الألفة والمحبة ومن هذه الرسائل:

مع إحرام المُحرمين وتلبية الملبين وثبات المتقين وهدى المضحين، دموع الطائفين، ومغفرة رب رحيم.. أهنيك بـ عيد الأضحى العظيم.

بكل عطر الزهور وبكل أصوات الطيور وصوت تلبيات الحجاج.. كل عام وأنت بخير.

تقبل الله صيامكم في عرفة، وجعل عيدكم مبارك.

كم نحن سعداء، عندما أبقتنا الأقدار إلى هذا اليوم، لنبعث أجمل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى أناس نحمل لهم في قلوبنا كل الحب والاحترام، كل عام وأنت بخير.

أطل العيد مبتسماً فسال الحب رقراقاً.. وذكرني مودتهم فصار الشوق أشواقاً.

أجمل عبارات تهنئة عيد الأضحي المبارك 2022