نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى تخفيضات لولو السعودية اليوم على اللحوم و الدواجن في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم حصريا أحدث وأقوى تخفيضات لولو السعودية على اللحوم، والدواجن، والمنتجات الطازجة من الخضروات، والفاكهه اليوم والتي شملت على عروض قوية، وتخفيضات على منتجات متنوعة تهم الأسرة السعودية، ولفترة محدودة بمناسبه عيد الأضحى المبارك، حيث تسعى بها سلسلة المتاجر الشهيرة في المملكة العربية السعودية إلى إرضاء شريحة كبيرة من عملائها بحزمة من العروض الحصرية على تلك المنتجات المميزة.

أقوى عروض لولو السعودية على اللحوم

جاءت أقوى عروض لولو السعودية على اللحوم بصورة متنوعة، وبقطعيات مختلفة من قطع اللحوم المحلية والمستوردة من أكثر من 10 دول نبدأ تلك العروض بعرض على لحم نعيمي من أنثى الخروف كامل بسعر 34.90 بدلا من 49.95 ريال للكيلو، وعرض أخر على لحم فخذ بقري باكستاني بالعظم بسعر 28.90 بدلا من 36.90 ريال للكيلو، وعرض كبير على قطع لحم الضأن الإثيوبي بسعر 40.90 بدلا من 46.90 ريال للكيلو كما يوجد لحم بقر نيوزيلندي بسعر 45.90 بدلا من 52.95 ريال للكيلو.

وبمناسبة عيد الأضحى المبارك يوجد عرض كبير على خروف كامل أنثى نعيمي بوزن يتراوح من 18 إلى 22 كيلو بسعر 659 بدلاً من 899 ريال، وعرض أخر على فخذ بقري باكستاني كامل بالعظم بسعر 35.90 بدلاً من 39.90 ريال للكيلو

عروض مميزة على الخضروات والفاكهة الطازجة

من أحدث تلك العروض تخفيض على علبة فطر عيش الغراب الأبيض العماني بوزن 250 جرام للعلبة بسعر 5.95 بدلا من 9.75 ريال للعلبه، و حزم طماطم في عنقود سعودية بسعر 5.95 بدلا من 9.95 ريال للكيلو.

أقوى عروض لولو السعودية على الأسماك

يتوفر في تلك العروض أكثر من 70 نوع من الأسماك يومياً بصورة طازجة ومجمدة أيضاً، ومن أهم تلك العروض عرض على سمك البياض النيلي فيليه، وشرائح بسعر 39.90 بدلا من 54.90 ريال للكيلو، وعرض أخر على سمك السلمون النرويجي كامل، ومنظف بوزن 2 إلى 3 كيلوهات للسمكه الواحده بسعر 59.90 بدلا من 77.90 ريال للسمكة الواحدة.

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