شوف عروض العثيم اليوم لعيد الأضحى 2022 وتخفيضات جبارة

عروض العثيم اليوم تقدم أقوى العروض والتخفيضات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك على المئات من السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية بالإضافة إلى عروض اللحوم والدواجن بمناسبة العيد، كما أنها توفر خدمة سك الأضاحي للمواطنين السعوديين تحت شعار وكّلنا وتوكل من خلال جميع فروع شركة عبدالله العثيم للبيع بالتجزئة والتسويق والمنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية، أو يمكنك شراء السك أون لاين من خلال تطبيق اكتساب، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم أهم العروض الاسبوعية للأسبوع الأول من شهر يوليو والموافق شهر ذي القعدة في الشهور الهجرية.

عروض العثيم الأسبوعية للسلع الغذائية:

حيث تتعهد دائماً أسواق عبدالله العثيم مول بتقديم كافة المستلزمات المنزلية بأوفر الأسعار وأجود الخامات من خلال جميع فروع اسواق عبدالله السعودية، والعثيم هايبر ماركت بالإضافة إلى عروض abdullah alothaim markets أيام الاثنين لمنتجات الطازج يوم بيوم على مجموعة هائلة من أفضل أنواع الخضروات والفاكهه الطازجة، وحيث أننا قدمنا لكم من خلال مقال آخر عروض ركن السلع الأساسية والمنتجات الطازجة نركز في هذا المقال على أركان البقالة والمعلبات والمنتجات المتنوعة.

عرض 4 حبات فول مدمس حدائق كليفورنيا فقط بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاَ من 19 ريال.

شوكولاتة جالكسي جواهر وزن 900 جرام بسعر 49.95 ريال سعودي بدلاَ من 88.95 ريال.

قهوة علي كافية كلاسيك بسعر 27.95 ريال سعودي بدلاَ من 33.95 ريال.

نوتيلا شكولاتة برطمان وزن 400 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاَ من 22.50 ريال.

أرز جودان كالروز وزن 5 كيلو جرام بسعر 23.95 ريال سعودي بدلاَ من 26.50 ريال.

ارز نوفا أروز كامولينو وزن 5 كيلو جرام بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاَ من 33.95 ريال.

زيت زيتون هالي سعة 250 مل بسعر 7.50 ريال سعودي بدلاَ من 9.95 ريال.

حليب هالي بودرة وزن 2.5 كيلو جرام بسعر 67.95 ريال سعودي بدلاَ من 79.95 ريال.

السنبلة رقائق بف بستري بسعر 14.25 ريال سعودي بدلاَ من 20.95 ريال.

برجر أمريكانا جامبو بقر عشر حبات بسعر 21.95 ريال سعودي بدلاَ من 31.50 ريال.

ما هي العروض المتنوعة الأخرى:

كذلك تعرض مجموعة أسواق العثيم مول عروض خاصة على منتجات العناية بالصحة والجمال والتي تستمرمنذ نهاية شهر يونيو الموافق 29 وحتى يوم التاسع من يوليو فلا يفوتكم التعرف عليها من خلال مجلة عروض العثيم الخاصة والتي تجدونها متوفرة من خلال الرابط الرسمي لموقع العثيم والآن إليكم عروض متنوعة لا غنى عنها بكل منزل.

عرض السعر الخاص على حليب أبو قوس السائل بسعر 16.95 ريال سعودي.

شبيه قشطة لونا زيت نباتي ربطة بها 4 حبات بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاَ من 13.25 ريال.

حلاوة الجميل سادة بسعر 8.95 ريال سعودي للكيلو.

مربى حلواني فقط بسعر 11.75 ريال سعودي للكيلو.