نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف حنا الأوفر.. أقوي عروض العثيم الجديدة الاسبوعية على المنتجات الغذائية الاكثر طلبا في السعودية في المقال التالي

أقوي عروض العثيم الجديدة الاسبوعية في موضوعنا اليوم نقدم لكم أفضل وآخر عروض العثيم السعودية التي كشفت عنها مجلات العثيم الشهرية والأسبوعية، يسعى سوق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية إلى تلبية حاجة المواطنين وتوفير خدمة التسوق عبر الإنترنت حتى لا تكلف المشتري عناء الذهاب إلى السوبر ماركت، ونجحت ماركت العثيم في جميع فروعها حول المملكة أن تصبح من أوائل وأشهر أسواق السعودية بسبب ما تقدمه إلى العملاء وما تسعى دائمًا إلى توفيره. آخر عروض العثيم السعودية يوليو 2022م علبة عنب أبيض سعر العلبتين يبلغ 5.95 ريال سعودي حيث أنها علبة ومعها علبة مجانية.

موز أصفر وزن 2 كيلو جرام سعره بلغ حوالي 4.95 ريال سعودي كيلو وكيلو آخر مجاني.

كمثرى أفريقية وزن 2 كيلو جرام (كيلو وآخر مجاني) سعره 8.95 ريال سعودي.

2 كيلو جرام من الطماطم المحمي سعره وصل إلى حوالي 4.95 ريال سعودي.

كيلو جرام من الأفوكادو سعره وصل إلى 8.95 ريال سعودي.

عنب أسود وعنب أحمر كبير سعر الكيلو جرام الواحد منه 9.95 ريال سعودي.

صندوق صغير من الكرز الأحمر سعره 6.95 ريال سعودي.

التفاح الأخضر سعر الكيلو جرام الواحد منه 5.95 ريال سعودي.

قرع عسلي أو قرع أميركي سعر 2 كيلو جرام يصل إلى 2.95 ريال سعودي.

فلفل أخضر حار سعر الكيلو جرام الواحد 4.95 ريال سعودي.

الملفوف الأبيض وزن 2 كيلو جرام سعره 2.75 ريال سعودي.

سعر الكوسة الخضراء الكيلو جرام 4.95 ريال سعودي.

ربطتان من الكزبرة أو البقدونس سعرهما 1 وربع ريال سعودي. عروض العثيم المنتجات الغذائية والمعجنات 30 حبة من بيض هالي الطازج سعره وصل إلى 12 ونصف ريال سعودي.

5 حبات من الكرواسون بالزبدة سعرهم 7 ونصف ريال سعودي.

علبة عصير المراعي 1.5 لتر بدون سكر يبلغ سعرها 7.95 ريال سعودي.

كيك شيكولاتة بالكريمة سعر القطعة 9.95 ريال سعودي.

بيتزا وسط خضروات سعر الواحدة 4.95 ريال سعودي.

كريمة دانا للطبخ وزن 500 جرام سعرها 5.95 ريال سعودي.

كيلو جرام من دقيق الأولى الفاخر سعره 9 ونصف ريال سعودي.

سكر الأسرة بوزن 10 كيلو جرام سعره وصل إلى 28.95 ريال سعودي.

العدس الأحمر سعر الكيلو جرام 6.95 ريال سعودي.

اللوز الني سعر الكيلو جرام الواحد منه 33.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة حنا الأوفر.. أقوي عروض العثيم الجديدة الاسبوعية على المنتجات الغذائية الاكثر طلبا في السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف حنا الأوفر.. أقوي عروض العثيم الجديدة الاسبوعية على المنتجات الغذائية الاكثر طلبا في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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