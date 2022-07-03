تردد قناه تكبيرات عيد الأضحى 2022 بجودة عالية وبدون تقطيع ثبتها على النايل سات والعرب سات

تردد قناه تكبيرات عيد الأضحى 2022 ازداد البحث منذ أيام قليلة وبسبب تغيير تردد القنوات باستمرار عن تردد قناه تكبيرات عيد الأضحى لعامنا الجاري 2022م – 1443هـ، لا تزال تكبيرات العيد من أكثر الروحانيات الإسلامية التي نحبها جميعًا ونحب أن نسمعها تتردد في بيوتنا باستمرار وعلى مدار اليوم بدون أن تتوقف، وتأتي مع تكبيرات عيد الأضحى المبارك فعاليات القيام بالطواف والسعي حول الكعبة المشرفة في مناسك الحج، وسنقوم بتقديم تردد القنوات التي تقوم ببث كل ذلك لكم فيما يلي.

تردد قناه تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2022م

نوع قمر القناة الصناعي هو النايل سات.

يأتي معدل ترميز القناة 27500 بمعدل استقطاب أفقي.

بينما معامل تصحيح خطأ القناة 3\4 بتردد 10738.

قناة كنور على النايل سات

نوع القمر الصناعي هو النايل سات ومعامل تصحيح الخطأ 3\4.

معدل ترميز القناة هو 27500 والتردد هو 10728 أفقي.

تردد قناة العراب على العرب سات

تردد القناة هو 12054 بمعدل استقطاب عامودي.

بينما معامل ترميز القناة هو 27500 ومعدل تصحيح الخطأ 5\6 على العرب سات.

ترد قناة العراب على النايل سات

نوع القمر الصناعي هو النايل سات وتردد القناة هو 12034.

معدل ترميز القناة هو 27500 أفقي ومعامل تصحيح الخطأ قيمته 5\6.

أهم ما يميز قناة العراب الفضائية

تتميز قناة العراب الفاضية بعدة مميزات عن بعض القنوات الأخرى خاصة وأنها قناة إسلامية ومن أبرز مميزاتها ما يلي:-