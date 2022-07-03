نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناه تكبيرات عيد الأضحى 2022 بجودة عالية وبدون تقطيع ثبتها على النايل سات والعرب سات في المقال التالي
تردد قناه تكبيرات عيد الأضحى 2022 ازداد البحث منذ أيام قليلة وبسبب تغيير تردد القنوات باستمرار عن تردد قناه تكبيرات عيد الأضحى لعامنا الجاري 2022م – 1443هـ، لا تزال تكبيرات العيد من أكثر الروحانيات الإسلامية التي نحبها جميعًا ونحب أن نسمعها تتردد في بيوتنا باستمرار وعلى مدار اليوم بدون أن تتوقف، وتأتي مع تكبيرات عيد الأضحى المبارك فعاليات القيام بالطواف والسعي حول الكعبة المشرفة في مناسك الحج، وسنقوم بتقديم تردد القنوات التي تقوم ببث كل ذلك لكم فيما يلي.
تردد قناه تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2022م
- نوع قمر القناة الصناعي هو النايل سات.
- يأتي معدل ترميز القناة 27500 بمعدل استقطاب أفقي.
- بينما معامل تصحيح خطأ القناة 3\4 بتردد 10738.
قناة كنور على النايل سات
- نوع القمر الصناعي هو النايل سات ومعامل تصحيح الخطأ 3\4.
- معدل ترميز القناة هو 27500 والتردد هو 10728 أفقي.
تردد قناة العراب على العرب سات
- تردد القناة هو 12054 بمعدل استقطاب عامودي.
- بينما معامل ترميز القناة هو 27500 ومعدل تصحيح الخطأ 5\6 على العرب سات.
ترد قناة العراب على النايل سات
- نوع القمر الصناعي هو النايل سات وتردد القناة هو 12034.
- معدل ترميز القناة هو 27500 أفقي ومعامل تصحيح الخطأ قيمته 5\6.
أهم ما يميز قناة العراب الفضائية
تتميز قناة العراب الفاضية بعدة مميزات عن بعض القنوات الأخرى خاصة وأنها قناة إسلامية ومن أبرز مميزاتها ما يلي:-
- تعمل قناة العرّاب على تقوية صلة المسلم بربّه حيث أنها تحرص دائمًا على عرض كافة الأحاديث النبوية الشريفة والآيات القرآنية وكل الأدعية والأناشيد الدينية.
- كما تقوم بنشر وبث كل فعاليات موسم الحج والأعياد الإسلامية الرسمية مما يجعل المسلمين أكثر روحانية وتشعرهم القناة بأنهم يعيشون الأجواء بشكل رسمي وأنهم في الحرم المكي يؤدون مناسك الحج.
- وكذلك فإن أكثر ما يميز القناة هو أنها تعمل يوميًا وبلا توقف حيث أنه ليس بها أي إعلانات قد تتسبب في قطع البث وهذا يجعل المسلم لا يخرج من الحالة التي يعيشها.
- جودة القناة جيدة جدًا حيث أنها تعمل بجودة عالية وصورة واضحة وصوت قوي ومسموع وتستخدم أجدد التقنيات الحديثة والتكنولوجية في بث المشاهد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناه تكبيرات عيد الأضحى 2022 بجودة عالية وبدون تقطيع ثبتها على النايل سات والعرب سات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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