نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم مئات الريالات في عروض لولو هايبر ماركت Lulu على أسعار الأضحى واللحوم وغيرهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم اليوم أقوى عروض العثيم هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية على أسعار كثير من السلع والمنتجات الغذائية المختلفة بداية من اليوم، وحتى نفاذ الكميات على أسعار الزيوت، والأجبان، وغيرهم من مربات، وملوخية، وغيرهم من مجمدات، كل هذا وأكثر بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك بجميع فروع مدن السعودية، وخصومات أخرى منهم على أسعار المنظفات، وجميع مستلزمات المنزل، تابعوا باقي المقالة لمعرفة تفاصيل أكثر…

عروض العثيم اليوم

خصم خاص بهذه المجلة على الجبن، والزيوت، والخضراوات المجمدة، وبعض منتجات الألبان الأخرى، وتشمل: تنزيل على سعر كوبوليڤا زيت زيتون ٥٠٠مل من ٢١,٩٥ ريال إلى ١٤,٩٥ ريال، وأيضاً على سعر كوبوليڤا زيتون بدون نوى ٧٥جم ليصبح ب ٤,٢٥ ريال بدلاً من ٥,٥ ريال، وخصم خاص يصل لـ ٥٠٪ على بعض المنتجات، مثل لبنة بريزيدون ولبنة داري العبوات والسائلة بالكيلو، وعلى زيتون كوبوليڤا الشرائح، وعلى أكياس البطاطس لامب وستون بأنواعها، وعلى مختلف منتجات داري الشهية من جبن متزريلا والخضار المشكل، والمانجو والجوافة المجمدة، وڤيريبري، وبلوبيري المجمدة، وغيرها.

أقوى الخصومات وعروض الصيف من أسواق عبدالله العثيم

مهرجان حنّا الأوفر بجميع فروع العثيم، والذي تتوفر من خلاله الكثير من الخصومات هذا الشهر، حيث يوفر المهرجان عروض خاصة على المنتجات الغذائية مثل أرز أبوكاس الهندي البسمتي، وأيضاً عند شرائك خمس عبوات من قشطة مانا ستوفر الكثير، أما عن كاسات جبنة نادك الكريمي، فتتوفر بسعر خاص ضمن عروض العثيم، بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، عروض خاصة أيضاً على مكرونات جودي الأكياس، وغيرها.

عروض العثيم على منتجات المراعي ومهرجان حنّا الأوفر لفترة محدودة

نتابع معكم أقوي خصومات، وأفضل الأسعار بأسواق العثيم على جميع منتجات شركة المراعي، منهم: خصم على منتجات الألبان مثل كريمة الطبخ، والجبنة الكريمي، وجبن المثلثات، واللبنة، وشرائح جبن البرجر، وأيضاً على الزبدة والموتزريلا، وغيرها.

استكمالاً لعروض العثيم المميزة على المنتجات الغذائية نعرض:

خصم خاص على زيت نور دوار الشمس، وخصم كبير على دقيق البيكر، وعرض خاص جداً على مايونيز نور، ومنتجات أخرى كثيرة.