شوف صيدليات النهدي وعروض خاصة بحجاج بيت الله الحرام

تقدم مجموعة صيدليات النهدي Nahdi Pharmacy داخل المملكة العربية السعودية وكذلك خدمة الأون لاين عروض كبيرة على منتجات عديدة وبالأخص المتعلقة بالحجاج فنعلم جميعًا أن على الحاج عدم استخدام منتجات تحتوي على عطور وهو ما جعل الصيدليات بشكل عام ومن بينهم صيدلية النهدي بشكل خاص تهتم بتوفير تلك المنتجات لحجاج البيت الحرام تقبل الله منهم جميعًا. بالإضافة إلى منتجات أخرى مثل أجهزة قياس السكر وضغط الدم فعلى أي إنسان يحمل أي من تلك الأمراض متابعة القياس بشكل دوري ولا يستثنى الحجاج من ذلك بل على العكس عليهم كذلك القياس والمتابعة نظرًا للمشقة التي قد يجدونها خلال رحلتهم المباركة.

تابع سكرك مع أجهزة القياس من صيدليات النهدي

متوفر داخل فروع صيدليات النهدي بالمملكة أجهزة لقياس مستوى السكر في الدم. حيث ينبغي على الحجاج من مرضى السكري اقتناء جهاز لمتابعة حالتهم الصحية.

ومن بين المعروض في الصيدليات في المملكة العربية السعودية من الأجهزة جهاز وان تاتش فيربو ريفلكت بسعر 99 ريال سعودي بدلًا من 199 ريال.

عرض جهاز قياس السكر في الدم Contour next smart بالإضافة إلى 50 قطعة من الشرائط بسعر 149.25 بدلًا من 199 ريال.

طريقة استخدام جهاز One touch

يستخدم جهاز ون تاتش طريقة للقراءة باستخدام الألوان حيث يقوم بتحويل أرقام النتائج إلى ألوان حتى يسهل على المستخدم قراءتها.

فاللون الأخضر يشير إلى المعدل الطبيعي والأحمر يشير إلى الارتفاع عن المعدل الطبيعي، أما الأزرق فهو دون الطبيعي.

تلك المعلومات مذكورة في مجلة صيدلية النهدي فهي من بين الصيدليات التي تهتم بتقديم معلومات وإرشادات مفيدة لسكان المملكة السعودية بشكل عام وعملاء صيدلية النهدي بشكل خاص.

اسأل الصيدلي في أي فرع من فروع صيدليات النهدي أو طبيبك المختص عن الجهاز وطريقة تشغيله وكيفية قراءة المؤشرات والألوان.

صيدلية النهدي، منتجات خالية من العطور

مزيلات العرق بأنواعها من ضروريات الصيف. ولأن الحاج لا يستطيع استخدام منتجات تحتوي على العطور تعرض صيدليات النهدي مجموعة منها خالية من العطور.

مثل عرض بيزلين رول مزيل للرائحة حجم 50 مل بخصم 50% على القطعة الثانية.

كذلك متوفر في صيدلية النهدي في السعودية من شركة دوف رول للعرق وأيضًا بخاخ للنساء حجم 50 مل وبخصم 50% على القطعة الثانية.

أما خصم 70% على القطعة الثانية فهو متوفر عند شراء مقاوم التعرق بيور بيوتي ستيك حجم 50 جرام الخالي من العطور بطبيعة الحال.

ولتشققات الشفاه ومنطقة محيط الفم متوفر من شركة يورياج الطبية باريدرم 15 مل.

الخصومات المقدمة من صيدليات النهدي عديدة وعلى معروضات كثيرة جدًا مما يباع في الصيدليات من مختلف الأدوات والمستحضرات الطبية وليست مقتصرة فقط على ما يخص الحجاج ولكننا اهتمينا في هذا المقال بذكر ما قد يستفيد منه الحجاج وزوار المملكة من المجلة الصادرة عن صيدلية النهدي أحد أشهر سلاسل صيدليات الخليج العربي.