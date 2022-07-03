شوف عروض العناية الشخصية والصحة والجمال من أسواق بنده والعثيم بأقل سعر

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عروض العناية الشخصية والصحة والجمال من أسواق بنده والعثيم بأقوي سعر

تقدم لكم أسواق العثيم عروض الصحة والجمال بأقوي الخصومات الجبارة، تقدم لكي منتجات جونسون المتنوعة لكٍ ولطفلك، ولحماية عائلتك ديتول تقدم لكم عرض خاص 3 + 1 مجاناً، ويتوافر أيضاً عروض منتجات نيفيا، سارعوا أحتياجتكم قبل نفاذ الكمية.

عروض الصيف المميزة من أسواق بنده

ماكينة حلاقة للسيدات من فينوس جيليت Venus Gillette، بسعر الحبة 17.95 ريال بدلاً من 33.95 ريال.

كريم أزالة الشعر برائحة الورد المنعم للبشرة فيم وزن الحبة 120 جرام، بسعر 9.20 ريال بدلاً 16.95 ريال بخصم 45 %.

خصم 40 % على منتجات Gillette للرجال.

شرائح Veet اللاصقة تركيبة لا تسبب الحساسية 1 + 1 مجاناً، بسعر 41.95 ريال بدلاً من 83.90 ريال.

تألقي بالعيد مع Veet، أحصلي على نتيجة الصالونات وانت في منزلك، شرائح Veet فيت 1 + 1 مجاناً بسعر 49.95 ريال بدلاً من 99.90 ريال.

عروض العناية الشخصية من بنده

فوط صحية يومية من يوفي غير معطرة، 3 × 40 فوطة، بسعر 27.95 ريال بدلاً من 36.50 ريال.

فوط ألويز 20 فوطة متنوعة، بسعر 9.95 ريال بدلاً من 18.95 ريال.

فوط صحية مضادة للبكتريا كوتكس، بسعر 13.95 ريال بدلاً من 21.50 ريال.

عروض الصحة والجمال من أسواق العثيم