شوف أحدث عروض شركة موبايلي للإلكترونيات على الجوالات وشروط التقسيط

عروض شركة موبايلي على الجوالات، تحتل شركة موبايلي للجوالات والإلكترونيات في السعودية مكانة كبيرة في قلوب العملاء والعديد من الأشخاص بالمملكة وذلك ناتج عن توفير الشركة لأفضل العروض والخدمات التي تستهدف فئة كبيرة من الأفراد بالسعودية كما أن هذه العروض متاحة على جميع أنواع الهواتف والجوالات وبكافة طرق الدفع والسداد المناسبة مع العملاء مثل خدمة التقسيط حيث أتاحتها الشركة على عدة أنواع مختلفة من الهواتف حتى يمكن لجميع عملاء شركة موبايلي شراء الهواتف والإلكترونيات التي يرغبون بها بأقل الأسعار وبأفضل خدمة، إليكم أحدث عروض شركة موبايلي على الجوالات قبل انتهاء العرض.

عروض موبايلي على الجوالات

تقوم شركة موبايلي بتقديم عروض بتخفيضات هائلة الفترة الحالية -كما اعتدنا دائمًا من شركة موبايلي- على أنواع مختلفة من الهواتف مثل آيفون وسامسونج الأنواع الحديثة والقديمة من هذه الهواتف حسب احتياج العميل وتلك العروض تشمل خدمة تقسيط الجوالات التي يلجأ إليها العديد من الأشخاص لأنها تسهل عليهم كثيرًا من شراء أي هاتف جديد، وكما نلاحظ في الجدول القادم نوع الهاتف المتاح وقيمة القسط الشهري من أجل امتلاكه بالإضافة إلى الباقات المتاحة لشحن الهاتف والأهم من ذلك هو مدة سداد قسط الجوال:

شروط تقسيط جوال من موبايلي

توضح الشركة أن الحصول على هاتف من خلالها بواسطة خدمة التقسيط يجب أن يوفر العميل الشروط التالية: