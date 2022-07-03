نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفعيل رابط التسجيل لتصاريح العمل في الداخل المحتل من جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة العمل في قطاع غزة، اليوم الأحد، فتح باب التسجيل للعمال الراغبين في العمل داخل “إسرائيل”، حيث تم تفعيل رابط التسجيل لتصاريح العمل في الداخل المحتل من جديد، بعد أن تم إيقافه منذ فترة، حيث تؤكد الوزارة أن التسجيل سيكون متاحاً بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة وهو رابط الدخول الموحد للمعاملات الحكومية.

جاء ذلك القرار بعد الحاجة الماسة للعمال في غزة للحصول على تصاريح للعمل، حيث قالت الوزارة بأن ذلك يأتي لا استكمال الجهود من وزارة العمل الهادفة إلى الحد من نسبة البطالة المرتفعة في غزة، ووقوفًا إلى جانب العمال المغلوب على امرهم.

الرابط الرسمي لتسجيل عمال غزة للعمل في إسرائيل

يمكن لم يريد التسجيل الآن الدخول للرابط الذي سوف يتم ارفاقه لكم خلال هذه المقالة، التي تتحدث عن رابط التسجيل للعمل في الداخل المحتل أسرائيل، حيث يمكن للعمال الذين يريدون التسجيل من داخل قطاع غزة الدخول على الرابط الرسمي من هنا للتسجيل اضغط هنا.

شروط التسجيل للعمال

هذا واكدت وزارة العمل في قطاع غزة، لكافة المواطنين الذين ينون التسجيل للعمل في الداخل، يجب عليهم توافر الشروط التالية لكي تكون فرصتهم في الحصول على تصريح كبيرة، نذكر الشروط للتسجيل للعمل في اسرائيل:

أن يكون متزوج.

أن يكون عمره أكثر من 26 عاماً وأصغر من 60 عاماً.

حاصلًا على شهادة تطعيم ضد فيروس “كورونا”، وألا يكون مصاب في الفترة الحالية.

ليس موظفًا، أو صاحب دخل ثابت.

خلو الصحيفة الجنائية (ألا يكون على مقدم الطلب منع قضائي من السفر).

ألا يملك سجل تجاري حقيقي.

ليس عليه أي منع قضائي.

أن يكون العامل مسجلاً على رابط وزارة العمل.

معايير الحصول على تصريح للعمل في اسرائيل

في حين ذكرت وزارة العمل في غزة أن هناك معايير تفضيل فيما يخص الموافقة على تصاريح العمل، وهذه المعايير من شأنها التسريع في عملية الحصول على تصريح للعمل في الداخل المحتل، نذكرها:

المسجلين على الرابط بتاريخ قديم.

كلما قل العمر زادت الفرصة.

من لديه شهادة مهنية.

من ليس لديه شهادة أكاديمية.

كلما زاد عدد الأبناء تزيد فرصة الترشح للتصاريح.

إذا لم تكن الزوجة موظفة أو لها دخل.

إذا لم يكن له أي عمل.

من لا يتلقى مخصص مالي هو أو زوجته.

من لا يمتلك سيارة.

كيف تزيد الفرصة بالترشح

إن كل معيار من معايير التفضيل أعلاه مخصص له عدة نقاط، وحسب مجموع النقاط يتم ترتيب الأسماء المرشحة للتصاريح حسب معايير أكثر دقة.

(مثال : من لديهم ٣٠ نقطة نجد عددهم ٥٠٠٠ شخص يتم ترتيبهم بمعايير أكثر تفصيلا).

يذكر أن وزارة العمل ستفعل خلال الأيام القليلة المقبلة رابط مخصص للمواطنين لمعرفة حالتهم بخصوص تسجيل التصاريح وترتيبهم في الدور العام ونقاط التفضيل التي حصلوا عليها.