نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجمل عبارات وخلفيات التهنئة بعيد الأضحى المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوم عيد الأضحى المبارك هو يوم خير وبركة وسرور وطاعة، فهو يوم النحر حيث يتقرب فيه المسلمون بالطاعة لله عن طريق ذبح الأضاحي، وفي هذه الأيام يحب الناس إرسال التهنئة لبعضهم البعض بمناسبة هذا اليوم .

فضل يوم عيد الأضحى

ذكر المولى عز وجل يوم عيد الأضحى في القرآن الكريم، حيث قال عز وجل نبيه الكريم” فصلي لربك وانحر”، فذبح الأضحية من أعظم ما يتقرب به العبد للمولى عز وجل.

وأيام عيد الأضحى المبارك سميت بأيام التشريق، لأنهم ينشرون اللحم في الشمس لحفظه ليأكلوه، وهذه الأيام هي من أفضل الأيام التي يذكر فيها اسم الله، فقد قال عز وجل في كتابه العزيز واذكروا الله في أيام معدودات” ، وقد رجح العلماء أن الأيام المعدودات هي أيام عيد الأضحى المبارك.

عبارات التهنئة بعيد الأضحى المبارك

إن تبادل عبارات التهنئة بالعيد أمر هام لإدخال السرور على من تحب في تلك الأيام المباركة والتي يحب فيها التقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، ومن أفضل الأعمال الصالحة في تلك الأيام إدخال السرور على قلب مسلم بعبارة رقيقة تهنئه فيها بالعيد:

اللهم أجعل فجر يوم العيد نور وظهره سرور وعصره إستبشار، ومغربه غفران، وكل عام وأنتم بخير.

عيد مبارك لكل أهلي وأحبابي تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله في العام القادم نهئنكم يوم العودة من الأراضي المقدسة.

نتمنى لكم قضاء عيد سعيد مع أسرتكم الكريمة وأحبائكم.

أعاد الله عليكم تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

نقدم لكم في تلك الأيام المباركة أطيب الأماني بقضاء عيد سعيد ومبارك مع أسرتكم الجميلة.

تهنئة عيد الأضحى 2022

لا تنسى إرسال صور وخلفيات التهنئة بالعيد لمن تحب، وإليك مجموعة من أجمل صور التهنئة بالعيد:

بطاقة تهنئة عيد الاضحى رسمية

نقدم لكم أجمل بطاقات التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لإهدائها لزملائك في العمل وأصدقائك: