هيلمع في ثواني.. أقوى وصفة تنظيف سيراميك الحمام والمطبخ من الاصفرار والجير .. جربيه هيرجع جديد

اضافة لذلك فانه هناك بعض الأماكن الرطبة نتيجة الاستحمام بالماء الدافئ و تلاحظ تراكم البقع الجبرية على السيراميك في الحمام، وكذلك تراكم الدهون والبقع على سيراميك المطبخ.

لذلك يتم البحث عن أفضل طريقة لتنظيف تنظيف سيراميك الحمام والمطبخ من الأوساخ والجير بمكون سحري خطير، بدلا من شراء المنتجات الكيميائية التي تحتوي على مواد كيميائية التي قد تضر بالبشرة على المدي البعيد.

تنظيف سيراميك الحمام والمطبخ من الأوساخ والجير بمكون سحري خطير

قولي وداعاً للمنظفات الجاهزة التي تضر بالبشرة وكذلك بحاسة الشم، و جربي الطرق الطبيعية لتنظيف سيراميك الحمام والمطبخ من الأوساخ والجير بمكون سحري خطير:

مساحة حمام او فرشاة بيد.

ربع كوب من الخل الأبيض

إناء مناسب واسع للخليط.

٢ كوب من الماء الساخن.

٢ ملعقة كبيرة من الكرباناتو.

طريقة التحضير

يتم وضع جميع المكونات معاً والتقليب الجيد.

ينصح بوضع الخليط في زجاجة مناسبة بها بخاخة.

يتم رش الخليط على السيراميك وجميع إرجاء الحمام.

يغسل السيراميك جيداً بالفرشاة

يشطف السيراميك جيداً بالماء البارد.

ينصح بتجفيف السيراميك بقطعة قماش قطنية نظيفة حتى لا تتكون البقع الجيرية من جديد.

للتنظيف العميق ينصح باستخدام ملح الليمون مع صابون سائل للأواني الي الخليط.

يساعد على التنظيف العميق لفواصل السيراميك .

بعض النصائح للحصول على نظافة الحمام باستمرار