بأسهل طريقة .. حضري البيتي فور الناعم الدايب بكل اسرار المصانع هش وخفيف مثل الجاهز

ومع أقتراب عيد الاصخي المبارك تبدأ الأمهات والسيدات بالاستعداد للعيد و عمل الحلويات ومن أشهر الحلويات التي تقدم في المناسبات هو البيتي فور فهو من المقبلات السريعة والخفيفة على المعدة كما أنه مميز جدًا بطعمه وشكله.

ويمكنك تزيينة بصوص الشوكولاتة أو الكراميل أو المربي وغيرها من الإضافات، كما يوجد أكثر من نكهة له الكاكاو والبرتقال والفانيليا ولذلك سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بخطوات بسيطة وسهلة جدًا ستحضيرين بيتي فور ناعم وذايب مثل الجاهز.

مقادير البيتي فور

هناك الكثير من المقبلات السريعة والخفيفة التي تعودت الأمهات والسيدات على تحضيرها في الأعياد والمناسبات ومن هذه الوصفات الاقتصادية البيتي فور ويرجع أصل البيتي فور الي فرنسا في حلوي فرنسية، تتكون من مكونات بسيطة جدًا ولكنه أخف من البسكويت و الكحك، وسنقدم لكم طريقة المصانع والأفران في تحضير البيتي فور، المكونات هي:

نصف كيلو دقيق

4 حبات من البيض.

نصف كيلو زبده بارده وطريه.

كوب الاربع سكر بودر.

رشة ملح

ملعقة كبيرة فانيليا.

طريقة تحضير البيتي فور