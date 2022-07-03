انت الان تتابع خبر طريقة عمل الكباب المشوي على الفحم.. هتحضريه في العيد أحلى من بتاع الحاتي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستعد جميع ربات المنازل حالياً لتقديم العديد من الطرق المختلفة للحوم وذلك بمناسبة الاقتراب من عيد الأضحى المبارك، ومن أبرز الوصفات طريقة عمل الكباب المشوي على الفحم لأنها من الأكلات الرسمية التي تقدم في جميع المنازل بالعيد.

وصفة الكباب المشوي على الفحم

نصف كيلو فخذ خروف مقطع إلى مكعبات.

أربع ملاعق صغيرة من الكمون المطحون.

أربع ملاعق صغيرة من البابريكا المدخنة.

واحد ملعقة كبيرة من البصل البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الحار.

واحد ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف.

6 فصوص من الثوم المفروم خشن.

اثنان حبة طماطم مقطعة لشرائح.

واحد بصلة بيضاء مقطعة لشرائح رفيعة.

طريقة عمل الكباب المشوي على الفحم في المنزل