انت الان تتابع خبر طريقة عمل الكباب المشوي على الفحم.. هتحضريه في العيد أحلى من بتاع الحاتي والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تستعد جميع ربات المنازل حالياً لتقديم العديد من الطرق المختلفة للحوم وذلك بمناسبة الاقتراب من عيد الأضحى المبارك، ومن أبرز الوصفات طريقة عمل الكباب المشوي على الفحم لأنها من الأكلات الرسمية التي تقدم في جميع المنازل بالعيد.
وصفة الكباب المشوي على الفحم
- نصف كيلو فخذ خروف مقطع إلى مكعبات.
- أربع ملاعق صغيرة من الكمون المطحون.
- أربع ملاعق صغيرة من البابريكا المدخنة.
- واحد ملعقة كبيرة من البصل البودرة.
- نصف ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الحار.
- واحد ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف.
- 6 فصوص من الثوم المفروم خشن.
- اثنان حبة طماطم مقطعة لشرائح.
- واحد بصلة بيضاء مقطعة لشرائح رفيعة.
طريقة عمل الكباب المشوي على الفحم في المنزل
- قومي بتتبيل لحم الخراف بالبهارات والثوم والفلفل الأسود المطحون وضعي الملح عليهم حسب الرغبة.
- ثم ادهني قطعة من ورق القصدير بالقليل من الزيت وضعيها على لوح التقطيع قلبي خليط اللحم على ورق الألومنيوم.
- ثم سخني الفرن لـ 160 درجة مئوية/ 140 درجة مئوية، وضعي الكباب المغطي بورق الألومنيوم دخل صينية الفرن، وضعي حوله 100 مل من الماء.
- وضعيه في الفرن لمدة ساعة وعشر دقايق، وهذا يكون مع التقليب من وقت إلى أخر، واخرجي الصينية عندما ينضج واتركيه حتى يبرد.
- واحضري الفحم عندما تهدأ النيران من عليه ويصبح لون الفحم رمادي، قومي بفك الكباب وضعي سيخين كبيرين في المنتصف، ثم ضعي الكباب على الشواية بشكل مباشر.
- واتركيه عليه حتى يسخن ويأخذ اللون البني، وهذا يكون مع التقليب من وقت إلى آخر وسوف يستغرق حوالي نصف ساعة.
- وباستعمال سكين حاد انحتي الشرائح من جوانب الكباب بدقة، ومن الممكن إعادة ما تبقي من الكباب للشوية حتى تحمر أكثر.
- وأخيراً قدميه مع الخبز أو الأرز أو المكرونة وسلطة الطحينة والسلطة الخضراء حسب الرغبة.