انت الان تتابع خبر التضامن توفر فرص عمل للسيدات بمرتبات عال العال- التقديم من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من فرص العمل في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

سكرتيرة

اسم الشركة المستقبل

مقر العمل العجوزة – الجيزة

العمالة المطلوبة1

مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة سنة-‎5 سنوات خبرة

الجنس المطلوب أنثى

اللغة الانجليزية جيد

السن المطلوب 20 – 30 سنة

الحاسب الآلي جيد جدا

المؤهل المطلوب مؤهل عالي

مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

المهام المطلوبة :

تنظيم العمل، وسياسته داخل المكتب

تحديد مواعيد المقابلات، واجتماعات المدير، وفقاً لجدول أعماله.

ترتيب وتنظيم الملفات، والمستندات المختلفة التي تقوم عليها أعمال الإدارة.

استقبال الرسائل الكتابية، والمكالمات، ورسائل البريد الإلكترونيّ،

التواصل مع الأقسام المختلفة، والتأكد من تنفيذ القرارات الإداريّة بالشكل المتّفق عليه.

تقديم التقارير الدورية للمدير عن متابعة العمل والعاملين، وخاصة الموظفين الجدد، والتأكد من سير أعمالهم بالطريقة الصحيحة، ومدى فعاليتهم في أداء عملهم

القيام بالتواصل مع العملاء

القيام بجميع المكاتبات

التنسيق مع المندوبين

حسنة المظهر وتجيد إجادة تامة لجميع برامج الأوفيس Word , Excel & Power Point.

سريعة في الكتابة على الــ Word

– يشترط اللباقة في التعامل مع العملاء .

• إعداد الفواتير أو البيانات المالية وتقديم المساعدة في مسك الدفاتر.

• مراقبة اللوازم المكتبية، والمفاوضة على الشروط مع الموردين لضمان الطلبات الأكثر فعالية لناحية التكلفة.

• الاحتفاظ بالسجلات الإلكترونية والورقية لضمان تنظيم المعلومات وسهولة الوصول إليها.

• إجراء البحوث وإعداد العروض التقديمية أو التقارير على النحو المحدد.

• تنظيم وجدولة الاجتماعات والمواعيد.

• الاحتفاظ بقوائم جهات الاتصال.

• إنتاج وتوزيع مذكرات المراسلات والخطابات والفاكسات والنماذج.

• المساعدة في إعداد التقارير المجدولة، بانتظام.

• تطوير وصيانة نظام الملفات.

• طلب اللوازم المكتبية.

• حجز ترتيبات السفر.

• إرسال وتسوية تقارير المصروفات

تلي سيلز (اناث)

اسم الشركة A&g

مقر العمل حدائق الأهرام – الجيزة

العمالة المطلوبة 3

متطلبات الوظيفة

مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة 3 سنوات خبرة على الأكثر

الجنس المطلوب أنثى

اللغة الانجليزية جيد

السن المطلوب 22 – 30 سنة

الحاسب الآلي لا يشترط

المؤهل المطلوب مؤهل عالي

مايكروسوفت أوفيس جيد

الراتب الأساسي 2500 – 2500 جنيه مصري