انت الان تتابع خبر حكم الأضحية بالحيوانات المريضة.. دار الافتاء تحسم الجدل حولها وتوضحها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حصلت دار الإفتاء على سؤال من خلال صفحتها الرئيسية عبر موقعها الرسمي، وهو حكم الأضحية بالحيوانات المريضة وهل يجوز شرعاً التضحية به؟، وحرص على الرد عليه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

حكم الأضحية بالحيوانات المريضة يوضحه الإفتاء

وأما عن حكم الأضحية بالحيوانات المريضة قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، اشترط الفقهاء وجود العديد من الشروط لصحة الأضحية، ومن ابرزها سلامتها من العيوب الفاحشة أي من العيوب التي بخصوصها تنقس الشحم أو اللحم، ومن أهمها العيوب ما ذكر في حديث البراء، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول “لا يَجُوزُ من الضَّحَايَا أربعٌ: العوراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ عَرَجُهَا، والمَرِيضةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، والعَجْفَاءُ التي لا تُنْقِي” رواه أحمد الحاكم وغيرهما.

دار الافتاء تتحدث عن حكم الأضحية

وأوضح علام حكم الأضحية بالحيوانات المريضة من خلال دار الإفتاء، وقال يضاف إلى هذا أن الحيوان المصاب بهذا المرض في مسمس المريضة البين مرضها، وهي التي يظهر مرضها لكل من يراها، وهزال الحيوانات المصابة بهذ الداء لا تخطئه العين، وبناءاً على هذا لا يجوز الأضحية بالحيوانات المصابة بأي مرض لأنه يسبب نقصان الشحم أو اللحم منها.