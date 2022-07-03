انت الان تتابع خبر تردد قناة dmc على نايل سات.. منوعة وبتقدم برامج وأفلام مفيش أحلى منها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر قنوات شبكة دي إم سي dmc من ابرز القنوات الفضائية التي تتكون من 6 قنوات متنوعة، وهي تهتم بتقديم الكثير من البرامج الترفيهية المتنوعة والأفلام والمسلسلات والكثير من برامج التوك شو والبرامج الترفيهية والحوارية وغيرها.

قناة dmc المتنوعة

وهي من أكثر القنوات المميزة التي يريد معرفة ترددها الكثير من المشاهدين والمتابعين في كافة الانحاء، وذلك لانها من أبرز القنوات المتخصصة في تقديم البرامج الحوارية والتوك شو والافلام الجديدة والحديثة، والمسلسلات لانها من ابرز القنوات المميزة على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة dmc على نايل سات

وتصنف قناة dmc بانها من اهم القنوات الشهيرة والتي تقدم الكثير من البرامج الجديدة والحديثة في كل مناسبة، وبشكل خاص في شهر رمضان فهي تقديم كل المسلسلات الجديدة والحصرية التي يريد متابعتها كل المشاهدين والمتابعين، والتردد الجديد الخاص بها على نايل وعرب سات هو:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11449.

معدل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطا 5/6.

القمر الصناعي عرب سات

التردد 11450.

معدل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.