شوف أقوى عروض عيد الأضحى في عروض جرير على الأجهزة وغيرهم

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عمر شويل - جدة توفر عروض جرير لهذا الأسبوع كثير من الخصومات الحصرية المميزة على أسعار اللابتوبات والأجهزة اللوحية الحديثة، بالإضافة إلى الخصومات الخاصة على أسعار الشاشات الحديثة بأنواعها، وخصومات أخرى منهم على أسعار الجوالات الحديثة بأسعار مميزة، وسوف نوفيكم تفاصيل عروض جميع الأجهزة الحديثة، من خلال موقع ثقفني، وإليكم التفاصيل…

عروض جرير jarir على اللابتوبات والأجهزة اللوحية

تتوفر داخل فروع مكتبات جرير خصومات متميزة عديدة على أسعار: لينوفو ايديا باد 3، وخصم آخر منهم على سعر الجهاز اللوحي من لينوفو ايديا باد فليكس 5، وخصم آخر منهم لينوفو ايديا باد فليكس 5، وخصم آخر منهم على سعر لينوفو ايديا باد اللابتوب اللوحي، وتتوفر خصومات خاصة عديدة داخل فروع اجهزة سامسونج جالكسي galaxy اس 22 الترا، وتنزيل آخر منهم على سعر لينوفو ايديا باد فليكس 5.

خصومات خاصة لفترة محدودة على الشاشات الحديثة

توفر مجموعة مكتبات جرير كثير من الخصومات الحصرية المميزة على أسعار: سامسونج جالكسي اس الترا 22 بسعة 256 جيجابايت، وسرعة رامات 12 جيجابايت من الجيل الخامس باللون الأخضر، وخصم آخر منهم على سعر سامسونج جالكسي اس الترا بالجيل الخامس باللون الأبيض الفانتوم، وخصم آخر منهم على سعر هاتف Sumsung galaxy Zfold باللون الكريمي، وخصم آخر منهم على سعر شاشة سامسونج Sumsung QN85 بتوفير 3500 جيجابايت بحجم 55 بوصة وتوفير 38٪ بنظام ذكي ولون فضي، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار التلفزيون الأندرويد من سوني الذكي Sony بتوفير 3000 ريال سعودي بدقة 4K الترا اتش دي ال دي، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار شاشات هاير Hair بحجم 65 بوصة وتوفير 2800 ريال سعودي باللون الأسود الفحمي، وتوفير أكثر من نصف السعر.

تنزيلات خاصة لفترة محدودة على أسعار الشاشات الذكية

توفر مجموعة جرير خصومات خاصة جداً على أسعار: سامسونج جالكسي زد فولد 2 بسعة 256 جيجابايت وسرعة رامات تصل إلى 12 جيجابايت، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار شاشة سكاي وورث المميزة بحجم 75 بوصة بدقة 4K الترا دي اتش دي، وتنزيل آخر منهم على سعر شاشة سوني بحجم 65 بوصة باللون الفضي ودقة عالية في الرؤية.

خصومات مكتبات جرير jarir store offers

توفر مجموعة مكتبات جرير الكثير من الخصومات الحصرية على الأجهزة الإلكترونية المختلفة، ومنها: خصم خاص على سعر شاشة تي سي ال 85 بوصة بأعلى جودة ورؤية بانوراما 4K أندرويد باللون الأسود الترا دي اتش دي Ultra DHl، وغيرهم من خصومات أخرى على سعر شاشة هاير.

خصومات خاصة اليوم 3 يوليو في السعودية

توفر مجموعة مكتبات جرير مجموعة أخرى من العروض الحصرية على أسعار: مكبر الصوت من هواوي Huawei بخصم 400 ريال سعودي، وخصم آخر منهم على سعر belikan حامل الجوالات، وخصم آخر منهم على سعر الشاحن المنزلي السريع بتوفير 20 ريال سعودي، وغيرهم من أجهزة الكترونية.