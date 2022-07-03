شوف عروض العثيم خصم يصل ل 60٪ الحق عروض عيد الأضحي شاهد كتالوج العثيم الان

عروض العثيم المملكة العربية السعودية يقوم هايبر العثيم بإعطاء العديد من الخصومات والعروض المذهلة والرائعة التي تتواجد بالصورة المستمرة طوال العام أما ان تكون من المنتجات الغذائية ومن ضمنها، الأسماك والمنظفات والخضروات والمجمدات ومنتجات العناية الشخصية واللحوم الطازجة، والمأكولات الجافة بجانب توافر الأجهزة والأدوات المنزلية وكافة ما يتوافر في السوق، كما أن هذا السوق يعتبر من أنجح الأسواق الشهيرة بالسعودية التي تعطي أكبر وأروع العروض والخصومات التي يريدها الكثير من المواطنين.

عروض العثيم لعيد الأضحي

يكون سوق العثيم من ضمن السلاسل التجارية الكبيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما أن الهايبر يتوافر به العديد من الأقسام لكي يتم تلبية جميع متطلبات الزبائن التي يحتاجونها ويرغبون فيها ومن ضمن تلك الأصناف هي، السوبر ماركت ومنتجات الأطفال والحيوانات الأليفة والأدوات والأجهزة المنزلية والألعاب من المستلزمات التي يحتاجها كل شخص مقيم في المملكة العربية السعودية.

تخفيضات العثيم و تنزيلات عيد الأضحي

تخفيضات العثيم سعر العلبة من الخوخ يكون 7.95 ريال سعودي. عروض العثيم علي سعر الكيلو جرام من الجزر المستورد يكون 5.95 ريال سعودي. لحم الغنم النعيمي مع العظام مقدار كيلو جرام يكون سعرها 69.95 ريال سعودي. العنب الأسود مقدار كيلو جرام يكون بسعر 8.95 ريال سعودي. معجون الطماطم من النوع لونا مقدار 8 * 135 جرام سعرها يكون 8.95 ريال سعودي. سعر الكيلو جرام من الجبن الدمياطي المصري يكون 18.95 بدلًا من 23.95 ريال سعودي. 12 * 1 لتر من حليب المراعي كامل الدسم يكون بسعر 55.95 بدلًا من 71.95 ريال سعودي. اللبنة التركية من أكلنا مقدار 2.75 كيلو جرام للعلبة الواحدة تكون بسعر 43.50 بدلًا من 65.50 ريال سعودي. 1.8 لتر من منظف ديتول صنوبر المتعددة تكون بسعر 19.95 بدلًا من 39.50 ريال سعودي. الصندوق من التمر لونة يكون بسعر 25.95 ريال سعودي. مفارش السفرة من موج رول 50 قطعة يكون بسعر 6.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي. 750 جرام من الكورن فليكس كلوقز أبو ديك يكون بسعر 14.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.

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