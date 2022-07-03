شوف عروض هايبر بنده عيد الاضحي خصومات وتخفيضات اسبوعية علي جميع السلع ومنتجات اللحوم اغتنم الفرصة

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إليكم آخر عروض بنده الأسبوعية السعودية، ففي موضوعنا اليوم سنقوم بتقديم عدة عروض تم تقديمها مؤخرًا في مجلة بنده الأسبوعية لعملائها المميزين، لا تتوقف ماركت بنده في المملكة العربية السعودية عن إبهار المشترين بتقديم عروض تخفيضية على أسعار كافة المنتجات الموجودة داخل الماركت وكل ما يقوم بالدخول إلى الماركت يخرج فائزًا بحصوله على كل ما يحتاجه وما لا يحتاجه بأسعار خيالية غير متوفرة في أي ماركت آخر. عروض بنده الأسبوعية السعودية قشطة المراعي علبة وزن 170 جرام سعرها وصل إلى 10.95 ريال سعودي بدلًا من 18 ريال سعودي.

سعر أيس كريم إم أند إمز بطعم الفانيلا سعره وصل إلى 10.95 ريال سعودي بدلًا من 20.85 ريال سعودي.

بطاطس برينجلز الشيبسي سعر الكيس وزن 165 جرام وصل من 25 ريال سعودي إلى 16.95 ريال سعودي.

عصير داناو بطعم الحليب سعر العلبة 8.95 ريال سعودي بدلًا من 10.95 ريال سعودي.

سعر بيتزا ريستورانت بأوزان مختلفة سعرها 15.95 ريال سعودي بدلًا من 28.95 ريال سعودي.

زجاجة مياه تانية سعرها وصل من 21.90 ريال سعودي إلى 15.95 ريال سعودي.

لحم تونة بليمز سمك خفيف سعر العلبة وزن 185 جرام وصل إلى 11.95 ريال سعودي بدلًا من 19 ونصف ريال سعودي.

مكعبات مرق دجاج من ألوها سعر العلبة 7.95 ريال سعودي بدلًا من 13.95 ريال سعودي.

زجاجات مياه بيرين 1.5 لتر لعدد 6 زجاجات سعر الكرتونة 12.95 ريال سعودي بدلًا من 21 ريال سعودي.

شطة رنا نار سعر العلبة منها وزن 474 مللي جرام وصل إلى 9.95 ريال سعودي بدلًا من 16 ونصف ريال سعودي.

علبة ورق عنب الريم وزن 1000 جرام وصل سعر العلبة منها إلى 14.95 ريال سعودي بدلًا من 22.95 ريال سعودي. عروض بنده يونيو 2022م منتجات اللحوم قطع جمل بالعظم سعرها 31.95 ريال سعودي بدلًا من 49.95 ريال سعودي.

كتف العجل بدون عظم سعره انخفض من 63.95 ريال سعودي إلى 52.95 ريال سعودي.

مكعبات اللحم البقري البرازيلي سعره وصل إلى 27.95 ريال سعودي بدلًا من 34.95 ريال سعودي.

فخذ خروف أسترالي بالعظم سعره 47.95 ريال سعودي بدلًا من 57.95 ريال سعودي.

أما سعر لحم الجمل بدون عظم وصل إلى حوالي 39.95 ريال سعودي بدلًا من 59.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده عيد الاضحي خصومات وتخفيضات اسبوعية علي جميع السلع ومنتجات اللحوم اغتنم الفرصة - ثقفني

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