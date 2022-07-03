نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون مبيدات او رش 9 طرق طبيعية للقضاء علي الناموس نهائيا لنوم هادئ طوال الليل في المقال التالي

مع دخول الصيف يبدأ الناموس أو البعوض في الظهور وبالرغم من حجمه الصغير إلا ان لدغته مؤلمة جدا وتسبب احمرار وحكة في المنطقة المصابة في هذا المقال سنعرض طرق طبيعية للتخلص من الناموس. طريقة زيت القرفة للتخلص من الناموس: نقوم بخلط ملعقتان من زيت القرفة على كوب من الماء ونخلطهم جيدا حتى يتجانسوا مع بعضهم البعض، ثم نضعهم في بخاخ ونقوم برش المنزل او المفروشات او أي غرفة يوجد بها الناموس هذه الطريقة ستقضى عليه نهائيا. الثوم للتخلص من الناموس: نحضر فصوص ثوم مفروم ثم نضعه في ماء مغلي ونقلبهم حتى يتجانسوا مع بعضهم، ثم نضع هذا المحلول في بخاخ ونقوم برشة في الغرفة في غضون دقيقتان ستتخلص من الناموس نهائيا. زيت اللافندر للتخلص من الناموس: نحضر بخاخ ونضع به زيت اللافندر ونقوم برشه في كافة اجزاء المنزل سيقضى على الناموس لان الناموس ينزعج من رائحة اللافندر. الليمون والقرنفل للتخلص من الناموس: نقوم بإحضار ليمونه ونقوم بتقسيمها الى نصفين ثم نضع على كل نصف بعض من القرنفل سيطرد الناموس من الاماكن التي وضعنا بها الليمون والقرنفل لان الناموس يكره هذه الرائحة. زيت شجرة الشاي للتخلص من الناموس: نقوم بوضع زيت شجرة الشاي في بخاخ ونقوم برشة في جميع غرف المنزل وهذه الطريقة ستطرد الناموس بشكل نهائي من المنزل. الشموع للتخلص من الناموس: يمكن تشغيل الشموع ووضعها في الغرفة التي يوجد بها الناموس هذه الطريقة تساعد على طرد الناموس من الغرفة لان الشموع بها مادة سامة تساعد في القضاء عليه نهائيا. القهوة للتخلص من الناموس: إذا كان يوجد مياه راكدة حول المنزل نضع بها بعض من القهوة ستساعد هذه الطريقة في التخلص من الناموس حول المنزل. زيت الريحان للتخلص من الناموس: نحضر زيت الريحان ونضعه في بخاخ ثم نقوم برشه في المنزل او في غرف التي يوجد بها الناموس وهذه الطريقة ستقضى عليه نهائيا. طرق لتجنب دخول الناموس الى المنزل: تجنب ترك الابواب مفتوحة حتى نتجنب دخول الناموس الى المنزل.

نحاول بقدر الامكان على عدم وجود مياه راكدة حول المنزل لأنها تعمل على جذب الناموس. عمر شويل - جدة بدون مبيدات او رش 9 طرق طبيعية للقضاء علي الناموس نهائيا لنوم هادئ طوال الليل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون مبيدات او رش 9 طرق طبيعية للقضاء علي الناموس نهائيا لنوم هادئ طوال الليل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.