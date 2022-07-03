بدون مبيدات أو رش تخلصي من النمل في المنزل نهائيا مع عدم عودته مرة اخري

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مع دخول فصل الصيف يبدأ ظهور النمل في المنازل وهو أمر مزعج جدا ويتجمع حول بقايا الطعام وخاصة السكر ونريد طرق أمنه للتخلص من النمل وخاصة إذا كان يوجد في المنزل اطفال في هذا المقال سنعرض لكي طرق عديدة للتخلص من النمل بمكونات توجد في كل منزل. طريقة الماء والصابون للتخلص من النمل: مكونات الماء والصابون للتخلص من النمل: ملعقتان شامبو.

نصف كوب ماء. طريقة الاستخدام: نقوم بوضع ملعقتان الشامبو على نصف كوب الماء ثم نقوم بسكبه على المناطق التي يوجد بها النمل ولكن يجب ان نقوم بترطيب المكان قبل استخدام هذه الطريقة حتى تكون أكثر فاعلية. طريقة الخل للتخلص من النمل: الخل له فاعلية قوية للقضاء على النمل نضع الخل في بخاخ ونقوم برش الخل في الاماكن التي يتواجد بها النمل ونكرر هذه العملية حتى يتم القضاء عليه نهائيا. طريقة عصير الليمون للتخلص من النمل: نقوم بوضع عصير الليمون على كوب من الماء ونضع عليهم بعض من الزيوت العطرية مثل زيت النعناع ثم نقوم بوضع هذا الخليط في اماكن تجمع النمل وتكرر هذه العمية حتى يتم القضاء على النمل نهائيا. طريقة القرفة للتخلص من النمل: القرفة من الاعشاب ذات الرائحة القوية التي تساعد على التخلص من النمل نقوم بخلط نصف ملعقة من زيت القرفة على كوب من الماء ثم نحضر قطع قطن ونقوم بغمسها في هذا المحلول ونضعها في اماكن تواجد النمل وتكرر هذه العملية حتى يتم القضاء عليهم نهائيا. طريقة قشر الخيار للتخلص من النمل: قشر الخيار يعتبر مادة سامة للنمل فنقوم بوضع قشر الخيار في الاماكن التي يتواجد بها النمل سنرى اختفاء النمل من هذه الاماكن وبذلك يتم التخلص منه نهائيا. طريقة محلول الملح للتخلص من النمل: نضع ملعقتان من الملح على كوب من الماء المغلي ونقلب حتى يتجانسوا مع بعضهم البعض ثم نضع هذا المحلول في بخاخ ونقوم برشه في الاماكن التي يتواجد بها النمل وهذه طريقة فعالة للتخلص من النمل نهائيا. نصائح لتجنب ظهور النمل في المنزل: إزالة بقايا الطعام من على الاسطح او الارضيات.

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